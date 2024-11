La fisica di Rachele Bastreghi «Quando la leggerezza regge tutto il peso della nostra vita» 

Dopo il successo del lungo tour insieme ai Baustelle, Rachele Bastreghi riprende il suo percorso solista: un’avventura parallela a quella con la band, che l’ha portata sul palco del Teatro Carmen Melis di Cagliari, per l’unica tappa sarda del tour autunnale dello spettacolo “Un giorno da Psychodonna - Concerto disegnato”. Un concerto per voce, piano ed elettronica, in cui Rachele Bastreghi e Mario Conte hanno suonato dal vivo, mentre Alessandro Baronciani ha disegnato in diretta le illustrazioni ispirate dall’ascolto di “Psychodonna” (2021), il disco d’esordio solista di Rachele Bastreghi. Tra le canzoni del disco e qualche cover d’autore, il mondo di “Psychodonna” assume, così, contorni e colori nuovi, immaginando un giorno nella vita di una ragazza che ha, finalmente, una “stanza tutta sua”, un posto dove rinascere ogni mattina, rivoluzionando e inventando un nuovo mondo possibile dopo il tramonto. «Coi Baustelle siamo arrivati in Sardegna diverse volte, non molte, ma ci portiamo dietro il ricordo di tante cose belle, il calore della gente, il cibo, i posti», ci ha raccontato Rachele Bastreghi. «Sono molto contenta di essere tornata con questo progetto».

Com’è nata l’idea dello spettacolo?

«Incredibilmente, dopo 2 anni ci siamo ritrovati a parlare con Alessandro Baronciani, con cui avevo collaborato anni fa, partecipando con delle ospitate a dei suoi concerti disegnati con altri artisti. Un promoter di Firenze, aveva visto questi spettacoli, ci ha lanciato l’idea di fare qualcosa insieme. È stata una bella idea, perché mi piace lavorare con Alessandro, ha una bella personalità, mi piace come artista e, poi, è anche un musicista e ha una parte femminile, come io ho una parte maschile, quindi ci si trova».

Nello spettacolo come interagite?

«È uno spettacolo dove ci sono le mie canzoni, ma lui sottolinea e approfondisce con dei disegni un discorso intimo sull’universo femminile, sull’io, su tutte le nostre contrapposizioni, contraddizioni, fatiche, bellezze, doppiezze, lati brutti, lati belli, chiari e scuri. Viene fuori una cosa molto psichedelica, molto punk, che dà qualcosa in più alle mie canzoni».

Cosa?

«Quella leggerezza, che serve per reggere delle cose pesanti e rende il tutto più chiaro, perché Alessandro disegna ciò che è tra le righe delle mie canzoni, va ancora più a fondo e spesso disegna anche le mie ispirazioni».

Quanto c’è di lei nella sua “Psychodonna”?

«Tutto! Non posso scrivere cose che non conosco. Ho capito che fare l’autrice per altri non è il mio lavoro, almeno per il momento, poi, magari uno cambia, impara. Io ci ho messo 20 anni per fare un disco mio! Forse, ora ho proprio bisogno di concentrarmi su di me, quindi, quello che esce lo sento ed è legato a quello che vivo e che ho vissuto, presente, passato, futuro, ci sono io e, poi, magari qualcuno ci si rivede, purtroppo per alcune cose e menomale per altre, ma bisogna accettarsi».

Il disco solista, che è riuscita a scrivere dopo 20 anni nella musica, le è servito ad accettarsi?

«Certo. Questo scavare dentro, il vedere sia la bruttezza, che la bellezza, è stato un lavoro estremamente faticoso, un dramma in discoteca, ma anche una seduta di auto-psicanalisi. Avevo bisogno di andare più a fondo, di vedere cose che non mi piacciono, ma una volta che le scrivi un po’ te ne liberi».

E così, nella sua stanza, “Psychodonna” reinventa un mondo diverso.

«Sì, un mondo fatto di colori, non solo di buio, di nero. Il disegno rientra in uno schema, quello della tela bianca, su cui inizi a buttare colori e piano piano le sfumature diventano tante. Anche per me funziona così quando scrivo e credo che in “Psychodonna” ci siano tante sfumature, molte delle quali non le conosco ancora nemmeno io, perché siamo sempre in movimento, alla ricerca di un equilibrio, per rimanere a galla e sopravvivere nel modo migliore. Fare musica è il tentativo di stare meglio, di parlare di certe cose, sperando anche che qualcuno ci si riconosca, ma facendolo a modo mio, con dolcezza, perché le ho passate, le ho sofferte e vorrei che non tornassero, ma se tornano, non darmi per vinta. La verità fa malissimo, ma vale la pena frequentarla».

Per l’occasione omaggia anche Giuni Russo con la cover di “Crisi Metropolitana”.

«Mi piace affrontare delle piccole sfide e omaggiare gli artisti che mi hanno formata, ispirata e che ascolto ancora oggi: Patty Pravo, Anna Oxa e, in questo caso, Giuni Russo. Questa canzone la ascoltavo mentre scrivevo “Psychodonna” e, anche se Giuni Russo è vocalmente irraggiungibile, mi sono divertita a rifare il pezzo in una versione un po’ punk, spudorata, leggera e diretta».

Fino a dicembre sarà in tour e poi?

«Tornerò al mio lavoro principale, quello coi Baustelle. Stiamo facendo delle cose, non posso anticipare niente, ma in pentola bolle acqua buona».

