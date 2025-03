«La fiscalità di vantaggio rischia di sparire» 

Fiscalità di vantaggio in scadenza: migliaia di imprenditori inviano una Pec (posta elettronica certificata) alla Regione per chiedere di non essere dimenticati e soprattutto di non mandare in fumo i milioni di euro stanziati per aiutare il Sulcis Iglesiente a uscire dalla crisi.

La lettera

Sono già quasi un migliaio, ma si sono contati e arriveranno a quattromila in poco tempo, gli imprenditori del Sulcis Iglesiente che, tramite il Movimento artigiani e commercianti liberi del Sulcis, hanno inoltrato una Pec alla Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde: chiedono che venga predisposto un incontro al fine di individuare le azioni da intraprendere per attivare un nuovo bando per l’utilizzo delle somme disponibili sulla fiscalità di vantaggio non utilizzati e di ulteriori somme eventualmente rese disponibili successivamente. Si tratta di un tema fondamentale per migliaia di aziende in crisi molte delle quali, per carenza di fondi, stanno continuando ad operare con il solo titolare di partita Iva e senza dipendenti. «Riparte la nostra battaglia che nel 2014 aveva permesso di sbloccare i fondi dei piano Sulcis mettendoli a disposizione delle imprese – dice Ivan Garau promotore dell'iniziativa e storico portavoce del Movimento – dopo l’incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Carbonia per fare il punto della situazione abbiamo deciso che non si poteva più restare in silenzio. Gli accertamenti effettuati nel luglio 2018 dicebano che risultavano utilizzati solo 60 milioni di euro su circa 125 disponibili, fondi che permetterebbeno a migliai di piccole imprese di mettersi in regola con tributi e contributi e che invece sono fermi».

Gli imprenditori

Si tratta di un’emergenza che tocca tutti i centri del Sulcis Iglesuente: «Come azienda abbiamo ricevuto fondi del Piano Sulcis del 2016 e abbiamo potuto ampliare la nostra attività artigianale e con una nuova sede – racconta Ester Fadda dell’azienda Bon'Ora di Sant'Antioco - Crediamo fortemente che i fondi della fiscalità di vantaggio ancora disponibili possano dare una grossa boccata d'ossigeno alle imprese di tutto il territorio, per questo con le altre imprese del Movimento abbiamo deciso di fare fronte comune e chiedere che venga convocato il prima possibile un incontro con la presidente Todde». Il segretario del Movimento Pietro Massa spiega che la pec è stata scelta perché «occorreva trovare un sistema legale per essere ascoltati e che rappresentasse le 4000 imprese del territorio. Quattro anni fa, dopo un incontro con l'ex presidente Solinas, pensavamo che fosse tutto fatto per il riavvio del bando, ma ad oggi ancora nulla. Siamo al quattordicesimo anno e se i fondi non verranno messi in circolo si rischia che vengano perduti. Quattro anni fa abbiamo fatto un censimento delle aziende e tutte ci hanno affidato il consenso per interloquire con la Regione, ora un 15 per cento di queste non esiste più, anche a causa della mancata attivazione del bando, non c’è più tempo da perdere».

