La firma di Nordio, Abedini è già in Iran 

L’uomo dei droni è libero ed è tornato in Iran. Il guardasigilli Carlo Nordio ha firmato la richiesta di revoca dell’arresto di Mohammed Abedini Najafabadi, l’ingegnere bloccato a Malpensa il 16 dicembre su mandato degli Stati Uniti, che lo accusano di aver avuto un ruolo chiave nell’attentato che in Giordania un anno fa uccise tre militari americani.

La premier in missione

Con l’atterraggio a Teheran di Abedini, scarcerato dopo 27 giorni, si chiude una vicenda complessa, intrecciata con l’arresto della giornalista Cecilia Sala in Iran. Giorgia Meloni, che una settimana fa aveva incontrato a Mar-a-Lago Donald Trump, aveva fatto sapere che sul caso c’era un «vaglio tecnico e politico» e se ne discuteva «con gli amici americani». Abedini fu fermato in Italia tre giorni prima dell’arresto a Teheran della giornalista italiana Cecilia Sala, evidente ritorsione all’arresto dell’ingegnere, anche se il governo italiano ha sempre escluso che le due vicende fossero collegate.

L’articolo 718

Nordio, esercitando la facoltà prevista dall’articolo 718 del codice di procedura penale, ha depositato alla Corte d’Appello di Milano (che era obbligata ad attenervisi) la revoca della custodia cautelare. Le motivazioni sono due: uno dei reati di cui è accusato Abedini - “l’associazione a delinquere per violare l’Ieepa”, cioè la legge sui poteri economici in caso di emergenza internazionale - non è previsto in Italia: la norma fa riferimento alla legge federale Usa, che conferisce al presidente il potere di identificare qualunque minaccia abbia origine al di fuori degli Stati Uniti. Inoltre non avrebbero trovato riscontro le altre due ipotesi di reato, secondo cui l’ingegnere con la sua società svizzera di droni avrebbe supportato il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (inserito dagli Usa tra le organizzazioni terroristiche). Insomma, per gli investigatori mancherebbero le prove. Così all’alba di ieri, appena arrivata la richiesta firmata da Nordio, si è riunito d’urgenza un collegio della quinta Corte d’Appello per la ratifica.

«Soddisfazione»

Teheran ha espresso soddisfazione, elogiando «la cooperazione di tutte le parti interessate». Si è trattato di un «malinteso» - secondo l’agenzia ufficiale della magistratura iraniana, Mizan - ma il «problema è stato comunque risolto grazie al seguito dato dal ministero degli Esteri dell’Iran e alle trattative tra l’intelligence della Repubblica islamica e i servizi segreti italiani».

