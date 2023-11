La firma di Modesto nell’ultimo successo 

Sono 40 i precedenti fra Cagliari e Monza, ma le due squadre non si affrontano dal 2000-2001, in Serie B: i rossoblù vinsero 2-1 all'andata il 22 ottobre 2000 (gol di François Modesto, ora direttore dell'area tecnica dei brianzoli, e Matteo Villa) perdendo poi 1-0 al ritorno l'11 marzo 2001.

Con Ranieri

Nonostante la lunga assenza delle sfide fra le due squadre c'è già un Cagliari-Monza con Claudio Ranieri sulla panchina rossoblù. Era il 24 settembre 1989, quinta giornata di Serie B: 3-0 nel Sant'Elia da poco ristrutturato per Italia '90. Dopo metà primo tempo partita già indirizzata: al 10' tiro di Poli deviato che diventa buono per il sinistro vincente di Provitali, al 24' raddoppia Valentini di testa su punizione da destra. Poi è sfortunato Paolino, con un rigore parato, una traversa e un palo, ma Cappioli chiude i conti al 40' in tap-in su cross basso da sinistra. È la svolta, dopo tre punti nelle prime quattro giornate e il penultimo posto: da lì inizia la grande rincorsa alla Serie A.

Il bilancio

In campionato (solo Serie B, oggi prima nel massimo campionato) il Cagliari ha vinto 8 volte in casa, con 6 pareggi (4 nelle ultime 6 gare interne) e 5 sconfitte. A queste 19 partite va aggiunto l'1-0 in Coppa Italia del 24 agosto 1980.

