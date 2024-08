La firma di Marin nell’ultimo successo 

Sono tre anni che il Cagliari non riesce a battere la Roma. L’ultima volta, con ancora gli stadi chiusi per la pandemia, risale al 25 aprile 2021: 3-2 fondamentale nella corsa salvezza con Semplici.

Tre punti chiave

Tempo quattro minuti e il risultato è già sbloccato, Lykogiannis da posizione centrale su gran giocata da destra di Nández. Al 27’ pareggia la Roma, a segno Carles Pérez in ribattuta dopo un suo primo tiro finito sul palo. Ma il Cagliari è in un pomeriggio di gloria e a inizio ripresa torna avanti, al 57’ splendido destro dai venti metri di Marin su recupero alto di Deiola. Passano sette minuti e un angolo sul primo palo trova la testa di João Pedro, Pau López superato e palla in rete. Fazio accorcia sempre da corner al 69’, ma i rossoblù reggono gli assalti della squadra di Fonseca (complice pure un super Vicario) e portano a casa il match.

Il bilancio

In Sardegna Cagliari-Roma si è giocato solo un’altra volta alla prima giornata, 1-3 il 12 settembre 1982. Ma la vittoria più larga dei rossoblù sui giallorossi è avvenuta proprio all’esordio stagionale in casa in A, 5-1 l’11 settembre 2010 al secondo turno (per gli ospiti, guidati da Ranieri, segnò de Rossi). In tutto 18 successi, 20 sconfitte (una a tavolino) e 11 pareggi.

