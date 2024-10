La firma c’è, liberato il piccolo paziente 

Il via libera è arrivato attorno alle 20. Il bambino di dieci anni ricoverato da martedì al Brotzu a seguito di una piccola aritmia e rimasto in attesa che qualcuno firmasse il foglio di dimissioni pronto da giovedì, è finalmente rientrato a casa. Dopo tre giorni di sosta nella Cardiologia per adulti, per quello che la direttrice generale del Brotzu Agnese Foddis ha definito «problema organizzativo». Un lieto fine a metà, perché la vicenda rischia di avere strascichi giudiziari. «Abbiamo vinto in parte la battaglia, la guerra no», commenta il padre del bimbo che venerdì, dalle pagine del nostro giornale, aveva portato alla ribalta il caso, dopo essersi rivolto alla direzione sanitaria e poi ai carabinieri per sporgere denuncia. «Saranno i legali e la magistratura a stabilire responsabilità ed eventuali reati, io ringrazio a nome di tutta la mia famiglia il dottor Tumbarello, è stato lui a firmare - racconta - Ha avuto il cuore che avrebbero dovuto avere tutti, nei confronti di un bambino che pur essendo nelle condizioni di tornare a casa è rimasto in un reparto per adulti per un assurdo scarica barile. Mi auguro non capiti più». Roberto Tumbarello, primario della Cardiologia pediatrica, è di poche parole: «In considerazione del fatto che ci sono state diverse difficoltà burocratiche, ho deciso di firmare io le dimissioni per evitare ripercussioni sul bambino». Resta da capire perché la firma è arrivata dopo tre giorni e a chi spettasse. La Cardiologia per adulti o quella per bambini. (sa. ma. )

RIPRODUZIONE RISERVATA