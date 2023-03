La Fiorentina vola grazie a un’autorete 

Lecce (4-3-3) : Falcone; Gendrey (33' st Cassandro), Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin (26' st Maleh), Hjulmand, Gonzalez (33' st Helgason); Strefezza (26' st Oudin), Colombo (38' st Ceesay), Di Francesco. In panchina Bleve, Brancolini, Lemmers, Romagnoli, Tuia, Ceccaroni, Pezzella, Askildsen, Voelkerling, Banda. All. Baroni.

Fiorentina (4-3-3) : Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora (40' st Duncan); Gonzalez (40' st Ikoné), Barak (40' st Bonaventura), Saponara (25' st Sottil); Kouamé (25' st Cabral). In panchina Sirigu, Cerofolini, Venuti, Quarta, Ranieri, Bianco, Castrovilli, Brekalo. All. Italiano.

Fiorentina 1

Lecce 0

Arbitro : Abisso di Palermo.

Rete : pt 27' Gallo (aut.).

Note : angoli 3-1 per il Lecce. Rec. 0' e 5'. Ammoniti: Blin, Igor, Umtiti.

Firenze. La Fiorentina non si ferma più: contro il Lecce arriva la quarta vittoria di fila in campionato. La squadra di Italiano, dopo il passaggio ai quarti di Conference, risale fino al nono posto agganciando Torino e Bologna a quota 37. Momento d'oro per i viola che capitalizzano al massimo l'autorete di Gallo.

