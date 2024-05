La Fiorentina vince in rimonta col Monza 

Fiorentina 2

Monza 1

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano; Kayode (35' st Faraoni), Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi (35' st Biraghi); Mandragora, Arthur (35' st Duncan); Gonzalez, Barak, Castrovilli (29' st Beltran); Nzola (16' st Kouamé). In panchina Christensen, Comuzzo, Ranieri, Dodo, Bonaventura, Lopez, Infantino. Allenatore Italiano.

Monza (4-3-2-1) : Di Gregorio; Birindelli (20' st Pereira), Izzo, Pablo Marì (28' st D'Ambrosio), Kyriakoupoulos (1' st Caldirola); Pessina, Bondo, Zerbin; Colpani (37' st Carboni), Dany Mota (20' st Akpa Akpro); Djuric. In panchina Sorrentino, Gori, Donati, Caprari, Vignato, Colombo, Gagliardini. Allenatore Palladino.

Arbitro : Zufferli di Udine.

Reti : nel pt 9' Djuric, 32' Gonzalez; nel st 34' Arthur.

Firenze. La Fiorentina batte il Monza per 2-1 in rimonta, con Nico Gonzalez e Arthur che rispondono al gol iniziale di Djuric, e conquista il momentaneo ottavo posto in classifica (scavalcando il Napoli, prossimo avversario dei viola) che oggi vuol dire Europa in Conference League.

Nove minuti e il Monza passa in vantaggio con Djuric di testa. Il pareggio, meritato, al 32': Barak dalla destra crossa il pallone dentro l'area viola dove Nico Gonzalez si avventa e di testa indirizza la palla nell'angolo. Il gol del definitivo 2-1 al 34’ della ripresa: Arthur riceve palla sulla tre quarti, avanza fino al limite dell'area e con un tiro secco e in diagonale batte Di Gregorio.

