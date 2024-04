La Fiorentina va, ma quanta fatica 

Fiorentina 2 dts

Viktoria Plzen 0

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano; Dodo (43' st Faraoni), Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur (21' st Maxime Lopez), Mandragora (1' pts Quarta); Nico Gonzalez (8' pts Sottil), Beltran (30' st Barak), Kouamé; Belotti (43' st Ikoné). In panchina Christensen, Martinelli, Comuzzo, Quarta, Kayode, Parisi, Duncan, Infantino. All. Italiano.

Viktoria Plzen (3-5-2) : J edlicka; Kopic (1' sts Mosquera), Hranac, Hejda, Jemelka, Cadu; Cerv (49' st Traoré), Kalvach (10' pts Dweh), Sulc; Vydra (11' st Kliment), Chory. In panchina Baier, Tvrdon, Reznik. All. Koubek.

Arbitro : Gil Manzano (Spagna).

Reti : 2' pts Nico Gonzalez, 3' sts Biraghi.

Note : rec. 2' e 6', 2' e 0'. Angoli: 18 a 2 per la Fiorentina. Espulso Cadu, ammoniti Ranieri, Reznik, Chory, Nico Gonzalez.

Serata speciale per la Fiorentina: i viola battono dopo i tempi supplementari al Franchi il Viktoria Plzen e volano la semifinale per il secondo anno di fila. Ma la vittoria aiuterà l’Italia a schierare cinque squadre in Champions League. Ai supplementari, la Fiorentina – su corner – centra un meritatissimo vantaggio gol: Nico Gonzalez arpiona il pallone e di destro insacca la gioia di tutto il Franchi. Fiorentina sempre più padrona del campo e della partita e al 2' arriva il 2-0: contropiede gigliato con Ikone che si ritrova con quattro compagni contro un avversario solo, arrivato al limite dell'area serve dentro per Biraghi che di destro batte Jedlička.

