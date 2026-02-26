VaiOnline
Conference League.
27 febbraio 2026 alle 00:39

La Fiorentina trema ma si qualifica 

Fiorentina 2

Jagiellonia 4

Fiorentina (4-1-4-1) : Lezzerini (46’ De Gea), Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens, Mandragora (61’ Fagioli), Fortini (46’ Harrison), Fabbian, Ndour, Fazzini (61’ Solomon, 99’ Gudmundsson), Piccoli (89’ Kean). Allenatore Vanoli.

Jagiellonia (4-2-3-1) : Abramowicz, Wojtuszek (66’ Bazdar), Vital, Pelmard, Wdowik, Mazurek (105' Rallis), Romanchuk, Pozo (117’ Kobayashi), Imaz, Jozwiak (34’ Drachal, 89’ Flach), Pululu. Allenatore Siemieniec.

Arbitro : Jovanovic (Serbia).

Reti : pt 23’ e 47’ Mazurek; st 49’ Mazurek; pts 107’ Fagioli; sts 115’ Romanczuk (a), 118’ Imaz.

Note : espulso Vital al 120’; ammoniti Comuzzo, Wozniak, Bazdar, Pongracic, Pozo, Dodo, Romanchuk, Vital, Vanoli.

Firenze. La Fiorentina vede le streghe, rischi il clamoroso crollo ma alla fine, dopo 12’ di gioco si qualifica agli ottavi di Conference League. Traguardo tagliato col brivido, perché dopo il successo 3-0 in Polonia sette giorni prima i viola cadono in casa 4-2 contro lo Jagiellonia arrivata a un passo dall’impresa e capace di portarsi a sua volta sul 3-0 costringendo i toscani ad andare ai supplementari. Vanoli ringrazia Fagioli e Kean, autori dei gol decisivi dopo aver rischiato di uscire dalla competizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

