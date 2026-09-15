La Fiorentina travolge il Pisa nel derby 

Fiorentina 3

Pisa 0

Fiorentina (4-2-3-1) : De Gea; Joao Mario, Dragusin (46' Viery), Pongracic, Valdepenas (72' Jimenez); Oulai, Ndour; Mastan- tuono (60' Goncalves), Brescianini (60' Njie), Gnonto; Pellegrino (83' Beto). Allenatore Vanoli.

Pisa (3-4-2-1) : Scuffet; Primasso (64' Coppola), Caracciolo, Canestrelli; Leris (75' Denoon), Loyola, Piccinini, Zanon (59' Angori); Ferrah, Rao (59' Moreo); Pittarello (59' Petagna). Allenatore Bianco.

Reti : 40' Pellegrino, 71' Gnonto, 92' Goncalves.

Firenze. La Fiorentina travolge il Pisa (3-0) e passa agli ottavi di Coppa Italia dove affronterà il Napoli di Allegri. È del Pisa la prima occasione: Rao entra in area di rigore e serve un assist a Piccinini, ma da buona posizione calcia fuori dallo specchio. La Fiorentina sembra soffrire le folate del Pisa, ma trova il vantaggio. Dragusin fa partire un destro centrale sul quale pesa l’indecisione dell’ex portiere cagliaritano Scuffet, che respinge corto: Pellegrino ne approfitta e al 40’ fa 1-0. Il Pisa è scosso, ma anche nella ripresa continua ad attaccare. La Viola vuole chiudere la pratica. Al 71' Njie vola sulla destra e serve a centro area Gnonto: 2-0. La terza rete la segna Goncalves con un destro dai 20 metri.

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