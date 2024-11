La Fiorentina sfida l’Apoel di Nicosia 

Due partite, due vittorie, sei reti fatte e due subite. Stasera la Fiorentina affronta in trasferta a Cipro l’Apoel di Nicosia (fischio di inizio alle 21) per cercare il terzo successo e confermarsi in testa alla classifica del girone di Conference League. Il tecnico Raffaele Palladino, alla guida di una squadra che sta volando in Serie A (è terza con 22 punti a -3 dalla capolista Napoli) ha convocato 23 giocatori per la sfida europea: torna il difensore Pongracic dopo un’assenza non breve, mancano Cataldi (infortunato) e l’attaccante Kean in via precauzionale. L’Apoel è terzo nel suo campionato a 3 punti dall’Aris Limassol e a 8 punti dal Pafos, prossimo avversario della viola nella competizione.

