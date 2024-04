La Fiorentina sfida il Viktoria Plzen 

Plzen. La Fiorentina torna a tuffarsi nelle coppe europee con l’obiettivo di tornare in finale di Conference League e stavolta, magari, di vincerla dopo la sconfitta di un anno fa (2-1 contro il West Ham) per regalare un trofeo alla memoria del direttore generale Joe Barone scomparso il 19 marzo. Prima però devono passare i quarti di finale: primo atto stasera (alle 18,45) nella Repubblica Ceca in casa del Viktoria Plzen, squadra imbattuta (come quella italiana) nell’attuale competizione: gara ostica ma non impossibile per i viola di Vincenzo Italiano.

«Abbiamo un obiettivo fantastico da raggiungere e affronteremo la gara come abbiamo sempre fatto, con la massima attenzione e la voglia di andare avanti», il commento dell’allenatore, «tra di noi ci siamo detti che manca poco per raggiungere quanto fatto l’anno scorso. Ci siamo preparati per dare e ottenere il massimo, affrontiamo una formazione che non ha ancora perso, subisce pochissimi gol ed è forte fisicamente. Dovremo disputare una prestazione perfetta in difesa e in attacco. Servono maggiore convinzione e concretezza in area». Il tecnico ha convocato 26 giocatori. Possibile qualche cambio rispetto alla trasferta persa con la Juve, come il rientro di Beltran, Dodo, Quarta e Arthur tra i titolari. In caso di passaggio del turno, in semifinale la Fiorentina troverebbe la vincente fra Paok e Bruges.

