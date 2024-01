La Fiorentina salva il quarto posto 

Fiorentina 2

Udinese 2

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano 6.5; Kayode 6 (1’ st Faraoni 6.5), Martinez Quarta 5.5, Ranieri 5.5 (43’ st Milenkovic sv), Biraghi 5; Mandragora 5, Duncan 5.5 (1’ st Arthur 6); Ikoné 5 (43’ st Barak sv), Bonaventura 6, Brekalo 5 (31’ st Nzola 6.5); Beltran 6.5. In panchina: Christensen, Martinelli, Vannucchi, Mina, Comuzzo, Parisi, Barak, Maxime Lopez, Amatucci, Infantino, Sottil. Allenatore Italiano 6.

Udinese (3-5-1-1) : Okoye 6; Ferreira 5.5, Perez 5.5, Kristensen 6; Ebosele 6 (12’ st Ehizibue 6), Lovric 7, Walace 6, Samardzic 6.5 (12’ Thauvin 6.5), Kamara 6 (48’ st Tikvic sv); Pereyra 6.5; Lucca 6 (12’ st Success 6). In panchina: Padelli, Silvestri, Kabasele, Masina, Giannetti, Zarraga, Payero, Zemura, Camara, Davis, Brenner. Allenatore Cioffi 6.5.

Arbitro : Pairetto di Nichelino 6.

Reti : 10’ pt Lovric; 10’ st Beltran, 28’ st Thauvin, 42’ st Nzola (rig.).

Note : ammoniti Ranieri, Kamara. Angoli: 4-4. Recupero: 1’; 5’.

Firenze. È finita in parità la sfida fra Fiorentina e Udinese, un punto a testa che serve ai viola per consolidare il quarto posto dopo aver rischiato grosso, e serve ai friulani per agganciare il Cagliari e staccare il Verona terz’ultimo. La squadra di Cioffi però ha sciupato una ghiotta occasione per espugnare il Franchi e conquistare la terza vittoria stagionale: per due volte in vantaggio, nel primo tempo con Lovric, nella ripresa con Thauvin appena entrato, si è fatta sempre rimontare da una Fiorentina che nella prima parte della gara è apparsa in difficoltà.

