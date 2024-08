La Fiorentina ritrova il successo 

Firenze. Dopo la tournée in Inghilterra coincisa con due pareggi e una sconfitta nelle tre amichevoli disputate contro Bolton, Hull City e Preston, la Fiorentina ha ritrovato il successo nel suo pre-campionato: il test disputato ieri sera al Viola Park contro il Montpellier, formazione di Ligue 1, è terminato 2-1, a segno nel primo tempo Ikoné di tacco (42’), quindi nella ripresa hanno pareggiato i francesi con Mousa (17’), poi la rete decisiva al 26’ di Bianco subentrato poco prima. Gara contrassegnata da un po’ di nervosismo in campo mentre nel pre partita qualche scintilla sarebbe avvenuta - testimoniata da alcuni video circolati sui social - fra sostenitori viola e francesi in zona lungarni. Tutto tranquillo, invece, al Viola Park nel match davanti a tremila tifosi.

Raffaele Palladino ha schierato la squadra con il consueto 3-4-2-1, con Biraghi tra i centrali, Barak in mediana con Mandragora e in attacco Kean sostenuto da Ikone e Sottil. Diverse le occasioni costruite dai viola che però hanno sbloccato solo poco prima dell’intervallo. Nel secondo tempo Kean ha colpito un palo. Oggi alle 20 la Fiorentina affronterà un’altra amichevole, a Grosseto con la formazione locale: possibile l’impiego di Beltran, appena rientrato dalle Olimpiadi, e di Colpani ancora in attesa del debutto. Ma nel clan viola tiene banco anche il mercato per le trattative su Tessmann e Gudmundsson e sempre oggi arriverà Nico Gonzalez atteso da un confronto con la dirigenza per parlare del suo futuro che potrebbe essere lontano da Firenze, alla Juventus o all’Atalanta.

