La Fiorentina rimonta nel finale e vola agli ottavi 

Vitoria g. 1

Fiorentina 1

V. Guimareaes (4-3-3) : Varela; Alberto, Fernandes, Rivas Viondi, Mendes; Tiago Silva (35' st Handel), M.Silva, Saraiva (22' st Samu); Kaio (48' st Bica), Gustavo Silva, Santos (35' st Arcanjo). In panchina Charles, Ribeiro, Maga, Tomas, Carlos, Dieu Merci, Lobao, Villanueva. All. Rui Borges.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano; Dodo, Quarta, Comuzzo (1' st Ranieri), Parisi (30' st Gosens); Richardson (1' st Adli), Mandragora; Ikoné (12' st Colpani), Beltran, Gudmundsson (12' st Kean); Kouame. In panchina De Gea, Martinelli, Kayode, Pongracic, Moreno, Caprini, Harder. All. Palladino.

Arbitro : Xhaja (Alb).

Reti : nel pt 33' Gustavo Silva; nel st 42' Mandragora.

Guimaraes. La Fiorentina pareggia 1-1 con il Vitoria a Guimaraes, termina la prima fase della Conference League al terzo posto ed evita di giocare le due partite di playoff di febbraio. Una gara in gran parte di sofferenza per la squadra di Palladino, che in chiave qualificazione deve molto al 7-0 inflitto al Lask e alla differenza reti. La Fiorentina parte bene e nei primi dieci minuti ha due occasioni gol: al 5' Gudmundsson manda in porta Kouame, il quale perde il tempo, scivola e pasticcia e si fa recuperare prima di tirare in porta; al 9' è Ikoné che punta e calcia da dentro l'area del Vitória Guimarães ma sbaglia. Fiorentina padrona del campo per la prima metà del primo tempo, poi i padroni di casa iniziano a essere più pericolosi. Il vantaggio per il Vitória arriva al 32' grazie a Gustavo Silva su un errore della Fiorentina in fase d'impostazione.

A inizio ripresa Palladino lascia negli spogliatoi Comuzzo e Richardson per Ranieri e Adli. I viola, però, continuano ad avere problemi nella manovra e nel contenere gli avversari. Ecco che allora arrivano anche gli ingressi di Kean e Colpani, per Gudmundsson e Ikone. La partita cambia e finalemnte, al minuto 86, arriva il gol della Fiorentina, però, è vicino e arriva all'86': azione che si sviluppa a destra, cross teso di Dodo, non ci arriva Quarta ma smanaccia il portiere Varela, sfera che arriva sul secondo palo dove c'è Mandragora che mette sotto la traversa il pallone degli ottavi.

RIPRODUZIONE RISERVATA