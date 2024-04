La Fiorentina rimanda tutto al ritorno 

VIKTORIA PLZEN 0

FIORENTINA 0

Viktoria Plzen (3-4-2-1) : Jedlicka; Hranac, Hejda, Jemelka; Reznik (51' st Paluska), Cerv, Kalvach, Cadu; Vydra (17' st Traoré), Sulc; Chory (49' st Kliment). In panchina Tvrdon, Lorimcz Doubek, Demi. All. Koubek.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur (34' st Maxime Lopez), Mandragora; Nico Gonzalez (39' st Ikoné), Beltran (25' st Barak), Sottil (34' st Kouamé); Belotti (25' st Nzola). In panchina Christensen, Martinelli, Comuzzo, Kayode, Faraoni, Ranieri, Parisi, Duncan, Infantino. All. Italiano.

Arbitro : Grinfeeld (Israele)

Plzen. La Fiorentina non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro il Viktoria Plzen nell'andata dei quarti di Conference League. Nella Doosan Arena i viola hanno fatto come al solito tanto possesso palla ma senza riuscire a mettere davvero in difficoltà la difesa avversaria che si conferma impenetrabile (appena un gol subito nelle ultime nove gare di coppa). Entrambe le squadra mantengono l'imbattibilità nella competizione ma in chiave qualificazione alle semifinali tutto si deciderà fra sette giorni al Franchi dove gli uomini di Vincenzo Italiano dovranno riuscire per forza a trovare il gol. I viola hanno sempre controllato il match però senza mai impensierire il portiere avversario né con Belotti e Gonzales, né con i subentrati Nzola, Kouamé e Ikonè.

