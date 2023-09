La Fiorentina rallenta in casa del Frosinone 

Frosinone 1

Fiorentina 1

Frosinone (4-3-3) : Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea (46’ st Bourabia), Brescianini (21’ st Garritano); Soulé (45’ st Monterisi), Cheddira (36’ st Cuni), Baez (21’ st Caso). Allenatore Di Francesco.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano; Parisi, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi (1’ st Kayode); Arthur (26’ st Mandragora), Duncan; Gonzalez, Bonaventura (26’ st Barak), Sottil (16’ st Ikoné); Nzola (36’ st Beltran). Allenatore Italiano.

Arbitro : Forneau di Roma.

Reti : nel pt 20’ Gonzalez; nel st 25’ Soulé.

Note : ammoniti Milenkovic, Mazzitelli, Okoli, Parisi, Oyono.

Frosinone. Un punto pesante e forse insperato, visto il primo tempo, per il Frosinone che allunga la serie positiva: cinque risultati utili, record per i laziali in Serie A. Tanti rimpianti e un’occasione mancata per la Fiorentina, che manca l’aggancio alla Juventus al terzo posto e deve fare mea culpa per la metamorfosi accusata del secondo tempo. Il Frosinone si conferma squadra che non muore mai e porta casa l’1-1 grazie a una ripresa tutto orgoglio.

Di Francesco insiste sulla formazione delle ultime partite al netto delle assenze di Harroui, Gelli, Lirola e Kaio Jorge. Solo un cambio: nel tridente dentro Baez, fuori Caso. Per il resto 4-3-3 con Cheddira al centro dell’attacco. Non si smentisce Italiano che cambia sei elementi nel suo 4-2-3-1. È la formazione numero 113 alla Fiorentina, superato il record di Allegri (112). I viola partono meglio facendo prevalere differenza tecnica dalla cintola in su e andando vicini al gol in più occasioni mettendo alle corde gli avversari. Poi al 20’ sblocca il risultato con la zuccata di Gonzalez. I laziali tentano una reazione ma Soulé e Brescianini non hanno il piede caldo, mentre la Fiorentina dà la sensazione di poter raddoppiare in ogni momento.

Nella ripresa gli ospiti perdono Biraghi per un infortunio alla caviglia e abbassano il ritmo. I cambi di Di Francesco (Caso e Garritano) regalano nuove energie e velocità, il Frosinone ci crede e viene premiato al 25’: percussione sulla sinistra di Caso, cross dalla parte opposta dove incorna in rete Soulé, al secondo gol in A sempre di testa. La Fiorentina prova a riprendere in mano la partita ma la stanchezza incide. Non così le sostituzioni (Ikoné, Barak, Beltran). Finisce 1-1.

