La Fiorentina in dieci uomini si salva a Parma 

Parma 1

Fiorentina 1

Parma (4-2-3-1) : Suzuki, Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri, Sohm (31’ st Cancellieri), Estevez, Man (20’ st Almqvist), Bernabé (35’ st Cyprien), Mihaila (20’ st Camara), Bonny (20’ st Hainaut). Allenatore Pecchia.

Fiorentina (3-4-2-1) : Terracciano, Comuzzo (28’ st Kayode), Pongracic, Martinez Quarta (15’ st Parisi), Dodo, Amrabat, Mandragora (28’ st Bianco), Biraghi, Colpani (15’ st Ikoné), Kouamé (35’ st Sottil), Kean. Allenatore Palladino.

Arbitro : Ayroldi di Molfetta.

Reti : pt 22’ Man, st 30’ Biraghi.

Note : espulso al 37’ del st Pongracic per somma di ammonizioni; ammoniti Estevez, Balogh e Circati.

Parma. Il Parma domina ma spreca tante occasioni e alla fine deve accontentarsi di un pareggio contro una Fiorentina che, in dieci uomini nell’ultima parte di match, si salva ma non può essere soddisfatta del gioco. Finisce 1-1 grazie alle reti di Man e Biraghi: Pecchia può essere soddisfatto, al netto del risultato che sta stretto ai suoi, mentre Palladino ha ancora molto da lavorare per dare la sua impronta ai viola che furono di Italiano. Gli emiliani si sono dimostrati organizzati e con buone individualità, tra cui quella di Bonny, attaccante protagonista nella rete del vantaggio (è stato lui a fare l’assist della rete). I toscani invece hanno ancora difficoltà a rendersi pericolosi in zona offensiva.

Nel primo tempo dominio del Parma con pressing alto, raddoppi, chiusure, accelerazioni e varie occasioni: al 4’ in sequenza con Mihaila (parato), Sohm (respinto) e nuovamente Mihaila (alto); quindi Man viene anticipato da Terracciano, poi Colpani si fa respingere la conclusione da Suzuki. Al 23’ il vantaggio: Bonny difende il pallone e lo serve a Man che insacca con un tiro a giro. Dopo 5’ Sohm centra la traversa.

Nella ripresa la Fiorentina prova a scuotersi e sale. Suzuki devia in angolo su Colpani, poi Mihaila e Coulibaly pungono in contropiede. Al 30’ il pari: punizione dalla destra dell’area, il sinistro di Biraghi finisce in rete. Nel finale l’espulsione di Pongracic per doppia ammonizione. All’88’ Cyprien si trova solo davanti alla porta ma il tiro finisce a lato. La Fiorentina ringrazia, il Parma si dispera.

RIPRODUZIONE RISERVATA