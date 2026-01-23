La Fiorentina in campo nel ricordo di Commisso 

Con il Cagliari per continuare la corsa verso la salvezza ma non solo: la partita di oggi sarà la prima al Franchi dalla scomparsa di Rocco Commisso avvenuta una settimana fa a New York. Ragione in più per Paolo Vanoli e i suoi giocatori per cercare di conquistare un'altra vittoria, come domenica scorsa a Bologna, da dedicare alla memoria del presidente che prima della gara sarà ricordato e omaggiato. In forse al momento la presenza in tribuna della moglie Catherine e del figlio Joseph appena nominato vicepresidente e amministratore delegato ad interim della Mediacom Communications (nomina avvenuta poco prima della scomparsa del padre come fa sapere una nota ufficiale) e già membro del Cda della Fiorentina che dovrebbe restare di proprietà della sua famiglia.

Di sicuro Catherine e Joseph Commisso parteciperanno alla messa commemorativa che si terrà nel Duomo di Firenze lunedì prossimo alle 18 dove è prevista anche la presenza della prima squadra maschile e femminile. Intanto, Paolo Vanoli e i giocatori si sono preparati per l'importante gara di domani che può dare un'ulteriore scossa alla classifica dove, grazie alla striscia di 4 risultati positivi (due vittorie e altrettanti pareggi) la Fiorentina non è più ultima anche se la situazione resta delicata.

Oltre 19mila gli spettatori previsti che dovranno affrontare gravi disagi nella viabilità per raggiungere il Franchi a causa della chiusura da ieri del cavalcaferrovia di Ponte al Pino e della passerella pedonale della stazione di Campo di Marte.

RIPRODUZIONE RISERVATA