VaiOnline
Avversari.
24 gennaio 2026 alle 00:09

La Fiorentina in campo nel ricordo di Commisso 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Con il Cagliari per continuare la corsa verso la salvezza ma non solo: la partita di oggi sarà la prima al Franchi dalla scomparsa di Rocco Commisso avvenuta una settimana fa a New York. Ragione in più per Paolo Vanoli e i suoi giocatori per cercare di conquistare un'altra vittoria, come domenica scorsa a Bologna, da dedicare alla memoria del presidente che prima della gara sarà ricordato e omaggiato. In forse al momento la presenza in tribuna della moglie Catherine e del figlio Joseph appena nominato vicepresidente e amministratore delegato ad interim della Mediacom Communications (nomina avvenuta poco prima della scomparsa del padre come fa sapere una nota ufficiale) e già membro del Cda della Fiorentina che dovrebbe restare di proprietà della sua famiglia.

Di sicuro Catherine e Joseph Commisso parteciperanno alla messa commemorativa che si terrà nel Duomo di Firenze lunedì prossimo alle 18 dove è prevista anche la presenza della prima squadra maschile e femminile. Intanto, Paolo Vanoli e i giocatori si sono preparati per l'importante gara di domani che può dare un'ulteriore scossa alla classifica dove, grazie alla striscia di 4 risultati positivi (due vittorie e altrettanti pareggi) la Fiorentina non è più ultima anche se la situazione resta delicata.

Oltre 19mila gli spettatori previsti che dovranno affrontare gravi disagi nella viabilità per raggiungere il Franchi a causa della chiusura da ieri del cavalcaferrovia di Ponte al Pino e della passerella pedonale della stazione di Campo di Marte.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Stop alle code in auto: la Statale 195 riaprirà entro oggi (o domani)

Le limitazioni: divieto di sorpasso e limite di velocità a 50 chilometri orari 
Enrico Fresu
Il confronto.

«Pioggia intensa ma diluita nel tempo»

Tania Careddu
Dopo il ciclone

Detriti nell’Omodeo, pulizie in ritardo

I Comuni non hanno fatto in tempo a raccogliere il materiale: ora è sott’acqua 
Serafino Corrias
Intervista su Videolina all’ex presidente di Sogaer

«L’aeroporto di Cagliari deve restare pubblico nell’interesse dei sardi»

Per Luciano Ticca i fondi privati perseguono solo l’obiettivo degli utili 
Nicola Scano
L’iniziativa

Programma US, la scuola delle imprese

Ieri la consegna dei diplomi Sda Bocconi per i trenta iscritti ai corsi di alta formazione 
Michele Ruffi
Regione

Manovra, è scontro: veleni sulla sanità

Il centrodestra: in due anni solo scelte sbagliate. Chessa (FI): Todde lasci l’interim 
La festa

Un samba contro la violenza

A Lanusei patto tra associazioni: «Restituiamo il Carnevale alle famiglie» 
Simone Loi
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il caso

Campagna per il “No” nel liceo di Cagliari: il caso in Parlamento

Giustizia: interrogazione di Deidda (FdI) sull’incontro al De Sanctis col pm Vacca 
Francesco Pinna