La Fiorentina gioca per la storia 

Praga. Dopo la sconfitta della Roma a Budapest nella finale di Europa League, tocca alla Fiorentina cercare di portare in Italia una coppa europea. I viola stasera a Praga affrontano il West Ham nella finale di Conference League, competizione vinta proprio dai giallorossi un anno fa.

È un appuntamento con la storia per entrambe le formazioni: la Viola non giocava un ultimo atto dalla Coppa Uefa 1989/90, gli inglesi addirittura dal 1975/76 (Coppa delle Coppe). L’obiettivo degli uomini di Vincenzo Italiano è regalare un trofeo a Firenze dopo la Coppa Italia vinta 22 anni fa, e vincere la Conference garantirebbe l’accesso alla prossima Europa League. «Sono molto felice di avere questa possibilità con ragazzi straordinari e una società incredibile», ha detto ieri l’allenatore, «sono partite che poi rimangono nella storia. Ci giochiamo tutte le nostre carte, arriviamo carichi e in fiducia soprattutto grazie al grandissimo girone di ritorno in Serie A. Sappiamo di affrontare una squadra di grande valore. Il cuore lo abbiamo, ora va messo in campo». Fischio di inizio alle 21.

RIPRODUZIONE RISERVATA