«La Fiorentina è pronta» 

«Dal 14 luglio lavoriamo con questa data in testa: abbiamo fatto tutto quello che dovevamo per essere pronti al debutto». Il nuovo tecnico viola Stefano Pioli non pensa ancora al Cagliari perché il presente della Fiorentina è l’andata dei playoff di Conference League contro gli ucraini del Polissya Zhytomyr. Comincia oggi alle 20, dalla Tatran Arena di Presov in Slovacchia, il percorso europeo dei toscani che in questo torneo vantano due finali e una semifinale nelle precedenti tre edizioni.

«Vogliamo subito mettere in campo le nostre idee di gioco, sappiamo quanto vale andare avanti in Europa e di certo non ho dovuto lavorare sulle motivazioni altrimenti saremmo messi male», afferma l’allenatore al rientro a Firenze dopo sei anni: «È un’occasione per dimostrare il nostro valore, vogliamo cercare di andare avanti il più possibile. Ma l’ambizione è pensare partita dopo partita: ci vorrà una prestazione di livello per prenderci un vantaggio in vista del ritorno». L’obiettivo è chiaro: chiudere subito il discorso qualificazione.

L’avvicinamento

Sul mercato, più che parlare di Piccoli, l’allenatore fa una valutazione generale: «Vogliamo un gruppo competitivo per giocare ogni tre giorni, per questo match ho portato i giocatori più dentro la rosa». L’ex tecnico di Inter e Milan non si fida del Polissya: «Affronteremo una squadra che sta bene in campo e ha vinto con facilità le partite che doveva vincere. Poi non è vero, come ha detto il loro allenatore, che sono stanchi: hanno spesso cambiato formazione. Spero inoltre che il campo possa essere sistemato perché non mi è sembrato al meglio, ma riteniamo di essere pronti a superare tutti gli ostacoli che la partita ci metterà davanti».

Alla vigilia ha parlato anche il capitano Luca Ranieri: «Nelle altre tre stagioni abbiamo sempre faticato a superare i playoff», ha ricordato, «quest’anno siamo carichi: è fondamentale per noi questa competizione, c’è tanta voglia di vincere e di fare una stagione incredibile».

Le scelte

Non convocato Lucas Beltrán, per il quale si sta sbloccando la cessione al Cska Mosca (ed è il motivo dell’accelerata per Piccoli): «È rimasto a casa per motivi legati al mercato», ha confermato Pioli. La Fiorentina per stasera ha provato il 3-4-1-2 con De Gea; Comuzzo, Pongračić, Ranieri; Dodô, Sohm, Fagioli, Gosens; Guðmundsson; Kean, Džeko. L’alternativa al bosniaco è Ndour, che porterebbe a un 3-5-2, ma nel precampionato è stato spesso testato il tridente. «Vediamo quali scelte farò», chiude il tecnico, «con questi giocatori l’alchimia può nascere bene. Anche se è naturale che ci siano ancora dei meccanismi da sistemare, avendo giocato assieme soltanto tre partite».

RIPRODUZIONE RISERVATA