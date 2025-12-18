La Fiorentina cade ancora Ora la attendono i playoff 

Losanna 1

Fiorentina 0

Losanna (4-3-1-2) : Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana (st 41’ Abdallah); Sigua (st 26’ Custodio), Roche, Butler-Oyedeji (st 34’ Poaty); Lekoueiry; Bair, Kana-Biyik (st 26’ Ajdini). Allenatore Zeidler.

Fiorentina (3-5-2) : Martinelli; Pongracic, Marí, Viti; Kouadio (st 38’ Dodo), Nicolussi Caviglia, Sohm Richardson (st 25’ Mandragora), Kouamé (st 10’ Fortini); Dzeko (st 25’ Gudmundsson), Piccoli (st 25’ Kean). Allenatore Vanoli.

Arbitro : D’Hondt (Belgio).

Rete : st 13’ Sigua.

Note : ammoniti Kean, Fortini, Dodo, Lekoueiry.

Losanna. La Fiorentina non riesce a uscire da una crisi sempre più profonda. I viola perdono anche con il Losanna nell’ultima giornata del girone di Conference League (1-0), chiudono a 9 punti e dovranno giocare i playoff per accedere agli ottavi della competizione. Altre due gare che complicano la stagione dei toscani, ultimi in Serie A e impegnati nella caccia alla salvezza. In Svizzera è decisivo il colpo di testa di Sigua al 58’. Inutili, nel finale, gli ingressi dei big Kean, Gudmundsson e Mandragora.

L’ennesima sconfitta per il tecnico Paolo Vanoli, che da quando ha preso in mano la squadra non è riuscito a cambiarne il volto. Il ko mette ancor di più in discussione la sua posizione anche se domenica contro l’Udinese in panchina ci dovrebbe essere ancora lui.

RIPRODUZIONE RISERVATA