La Fiorentina cade al Franchi con l’Udinese davanti a Bove  

Fiorentina 1

Udinese 2

Fiorentina (4-2-3-1) : De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens (41’ st Parisi); Cataldi, Adli (17’ st Mandragora); Colpani (25’ st Ikoné), Beltran (17’ st Gudmundsson), Sottil (25’ st Kouame); Kean. Allenatore Palladino.

Udinese (3-5-1-1) : Sava; Kristensen, Kabasele, Touré (1’ st Abankwah); Ehizibue (41’ st Modesto), Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp (21’ st Atta), Zemura; Thauvin (41’ st Bravo); Lucca. Allenatore Runjaic.

Arbitro : Marcenaro di Genova.

Reti : pt 8’ Kean (rigore); st 5’ Lucca, 12’ Thauvin.

Note : ammoniti Sottil, Zemura, Ehizibue, Kouame, Sava.

Firenze. Secondo ko consecutiva per la Fiorentina in campionato, questa volta per 1-2 contro l’Udinese al Franchi davanti a Edoardo Bove: il centrocampista viola, reduce dal malore in campo del primo dicembre, accolto dal boato dei 20mila tifosi si è seduto in panchina per assistere alla partita. Il ko arriva dopo 19 giornate senza sconfitte casalinghe per la viola.

Al 4’ Sottil viene steso in area, Marcenaro fa proseguire ma dopo alcuni minuti viene richiamato dal Var e assegna il rigore per la Fiorentina realizzato da Kean. Al 50’ Ranieri sbaglia un appoggio in area e Lucca ne approfitta per pareggiare. Dopo 1’ l’attaccante colpisce il palo in rovesciata, poi al 57’ Thauvin trova l’angolo basso alla destra di De Gea. Al 69’ e al 74’ Kean spreca due grandi occasioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA