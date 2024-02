La Fiorentina a valanga su uno spento Frosinone 

Fiorentina 5

Frosinone 1

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta (28' st Comuzzo), Biraghi; Duncan (28' st Arthur), Mandragora; Ikoné, Beltran (38' st Barak), Gonzalez (14' st Bomaventura); Belotti (28' st Nzola). In panchina Martinelli, Vannucchi, Faraoni, Maxime Lopez, Infantino, Sottil. All. Italiano.

Frosinone (4-2-3-1) : Turati; Gelli (33' st Cheddira), Okoli, Monterisi (1' st Romagnoli), Valeri; Mazzitelli, Barrenechea(19' st Reinier) Soulé, Seck (1' st Lirola), Harroui (19' st Brescianini); Kaio Jorge, Seck. In panchina Cerofolini, Frattali, Baez, Caso, Garritano, Kvernadze, Ibrahimovic. All. Di Francesco.

Arbitro : Feliciani di Teramo.

Reti : nel pt 16' Belotti, 19' Ikoné, 43' Quarta; nel st 9' Gonzalez, 22' Mazzitelli, 40' Barak.

Note : angoli 5-3 per il Frosinone. Ammoniti: Quarta, Romagnoli, Nzola. Rec. 1' e 3'.

Dopo aver raccolto un punto nelle ultime quattro uscite di campionato, la Fiorentina riparte con una goleada ai danni del Frosinone. La squadra viola ha cominciato a spingere colpendo la traversa con Beltran e poco dopo sbloccando il risultato con Belotti su assist di Ikoné. Tre minuti il raddoppio con Ikoné con un gran sinistro deviato da Okoli. La Fiorentina trova il tris nel finale di tempo con Quarta.

Nella ripresa la Fiorentina passa ancora con uno splendido destro al volo di Gonzalez innescato da Duncan. Gli ospiti riescono ad accorciare con Mazzitelli su punizione (5° gol stagionale per il centrocampista). Il punteggio pesante richiedeva una vera impresa per cercare di rimontare, impresa che il Frosinone, sotto lo sguardo preoccupato della sua dirigenza, non era in grado di realizzare nonostante la buona volontà.

E la Fiorentina, nel frattempo rivoluzionata da Italiano con Arthur, Nzola e Comuzzo, festeggiava la cinquina con il neo entrato Barak al 40’.

