La Fiorentina a Siviglia per sognare 

FIRENZE. Contro il Betis per continuare a sognare la terza finale consecutiva in Conference League. La Fiorentina è volata a Siviglia dove stasera alle 21 (SkySport) affronterà la formazione di casa nella semifinale di andata della competizione europea. Raffaele Palladino ha convocato 21 giocatori, fra questi c'è anche Moise Kean rientrato da una settimana di permesso per dolorosi motivi familiari. «Ho parlato con lui, è pronto per giocare anche se non ho ancora deciso», ha dichiarato il tecnico viola in conferenza. «Comunque il ragazzo sta bene, è sereno e carico. Considerando che abbiamo tanti impegni importanti in questo periodo devo gestire bene il gruppo».

Se il capocannoniere della squadra partirà all'inizio sarà uno tra Gudmundsson (favorito) e Beltran ad affiancarlo. Rispetto alle gare di campionato tornerà poi titolare Comuzzo al posto di Pablo Marì escluso dalla lista Uefa al pari di Ndour anche se entrambi fanno parte della spedizione spagnola. Dopo un lungo stop per infortunio torna a disposizione Colpani, l'unico out è Dodo operato la scorsa settimana di appendicite: dovrebbe essere Folorunsho a sostituirlo domani sulla fascia destra. «Ci aspetta una sfida difficile contro una formazione forte, esperta, piena di campioni e guidata da un allenatore con più di 1000 partite in carriera», ha evidenziato il tecnico viola. «Però abbiamo le armi per metterli in difficoltà. Dovremo fare la partita perfetta per cercare di realizzare il sogno di arrivare fino in fondo».

RIPRODUZIONE RISERVATA