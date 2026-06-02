La Finlandia trionfa al Girotonno 

La Finlandia vince la World tuna competition del Girotonno che si è concluso ieri a Carloforte. Lunedì notte è andata in scena l’avvincente finale tra l’Italia, rappresentata dagli chef Francesco Vitale e Roberto Pisano con il piatto “Tonno andata e ritorno”, e la Finlandia con lo chef Jouni Kuru e il piatto “Tonno fresco, tonno affumicato, l’orto e la foresta”. Proprio lo chef finlandese è risultato il mattatore assoluto dalla gara: a lui è andata la menzione speciale, premiato dalla vicesindaca Betty Di Bernardo, per aver «dimostrato grande sensibilità e rispetto nell’utilizzo delle materie prime locali che ha integrato con la sua cucina fatta di fiori e di note affumicate che hanno elevato il piatto», vincendo poi la World tuna competition, premiato con un piatto in ceramica dal sindaco di Carloforte Stefano Rombi. «Non me l’aspettavo – ha detto Jouni Kuru – ho visto che c’erano degli chef incredibili e mi aspettavo una competizione intensa e di grande concentrazione. È stato così, ma si è trattato anche di creare qualcosa insieme e l’atmosfera è stata semplicemente fantastica». Al secondo posto si è classificata l’Italia, al terzo il Giappone con gli chef Taehwa Im e Marco Costaniero.

Per il ventitreesimo anno consecutivo Carloforte ha celebrato il suo simbolo, il tonno rosso, con degustazioni, spettacoli, tradizione e musica. «Il Girotonno è un patrimonio della nostra isola attraverso il quale – ha detto il sindaco Rombi – si racconta non solo il tonno ma cos’è Carloforte, cosa sono i carlofortini e cosa c’è dietro i legami che ci uniscono. Per questo è necessario ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a raccontare questa storia: i sindaci che hanno ideato e portato avanti la manifestazione, le amministrazioni, gli uffici comunali, le agenzie, gli operai, chi lavora nelle cucine e tanti altri». Dietro le quinte delle cucine c’erano le ragazze e i ragazzi dell’Ipsia di Iglesias mentre i vini proposti sono stati serviti dall’Associazione italiana sommelier sezione Sardegna. Ottimi risultati anche per gli eventi serali: migliaia di persone lunedì per la chiusura con Ermal Meta e nei giorni precedenti per Rocco Hunt, Pino e gli Anticorpi con Sergio Sgrilli, Federico Quaranta che, oltre al suo monologo, ha presentato la kermesse con Valentina Caruso.

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