La Finlandia nella Nato  ma con il rebus  del governo da formare 

Helsinki. Più dello storico ingresso nella Nato hanno pesato economia, debito e tasse. Ed è contando su queste tre punte che Petteri Orpo è riuscito a battere Sanna Marin. La Finlandia, così, ha salutato una delle leader europee più iconiche degli ultimi anni e ha virato a destra. Hanno vinto i conservatori e liberali di Kokoomus (Kok), che con il 20,8% e i 48 seggi su duecento totali avranno diritto al mandato esplorativo. Con un bivio cruciale all'orizzonte: formare un governo con i Finlandesi, il partito di estrema destra che ha superato la soglia del 20%, o con i socialdemocratici di Marin, terzi al 19,9%.

L'inerzia della campagna elettorale potrebbe gettare Orpo tra le braccia della destra. Il leader moderato, già ministro dell'Agricoltura, delle Finanze e dell'Interno, ha puntato molto sulla sua esperienza in po litica economica presentando una ricetta ostinatamente contraria a quella di Marin, fatta di tagli al debito pubblico, meno welfare e meno tasse. Arrivare a un compromesso sull'economia con i socialdemocratici per un governo blu-rosso appare difficile. Dall'altra parte, i Finlandesi della 45enne Riika Purra condividono con i moderati il ritorno alla frugalità ma non certo le aperture sui migranti, il temperato ambientalismo e il solido europeismo. I due europarlamentari agli ordini di Purra siedono, non a caso, tra i sovranisti di Id.

A complicare un'alleanza blu-nera c'è poi il posizionamento delle formazione più piccole, il Centro, i Verdi e il Partito Popolare Svedese. I primi due hanno subito una debacle, il terzo ha tenuto ma tutti e tre sedevano al governo con Marin. Convincerli a un'alleanza con i sovranisti sarà complicato. Ironia della sorte, Marin ha perso le elezioni proprio a 48 ore dal compimento di una delle sue missioni più difficili: l'ingresso nella Nato, che sarà ufficializzato martedì.

Per l'ormai ex premier si potrebbero aprire diverse strade fuori dalla Finlandia. I rumours brussellesi la danno come possibile candidata socialista alle prossime Europee. E c'è chi non esclude che possa perfino succedere a Jens Stoltenberg, a ottobre, a capo dell'Alleanza Atlantica.

