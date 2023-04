La Finlandia entra nella Nato, Mosca minaccia ritorsioni  

Helsinki. Al quartier generale della Nato, a Bruxelles, son tutte pacche sulle spalle e l’espressione «giornata storica» spunta praticamente ovunque, che si tratti del discorso ufficiale del segretario generale Jens Stoltenberg o della caffetteria nella piazza pubblica del mastodontico edificio - uno Starbucks, guarda caso. Però è così. La Finlandia è ufficialmente il 31esimo alleato. «Per noi finisce l’era del non allineamento e ne inizia un’altra», ha commentato il presidente Sauli Niniisto. Gli effetti pratici: con un tratto di penna - l’ultima firma che mancava ai protocolli - la frontiera tra la Russia e l’Alleanza Atlantica è cresciuta di 1.300 chilometri. Non stupisce dunque che la Russia minacci «contromisure» per la sua sicurezza.

Ma è chiaro che Vladimir Putin ha solo se stesso da incolpare. Il segretario di Stato americano Antony Blinken dice apertamente che «l’aggressione della Russia all’Ucraina ha portato molti Paesi a credere di dover fare di più per la propria sicurezza» e quindi va «ringraziato» lo zar se la Nato ora può contare su un nuovo membro. Il Cremlino definisce l’ingresso di Helsinki nell'Alleanza come «una minaccia alla sicurezza della Russia» e annuncerà le sue risposte «a tempo debito».

Intanto in Bielorussia sono arrivati - stando al ministro della Difesa russo Serghei Shoigu - i missili Iskander, capaci di montare sia testate convenzionali che quelle tattiche nucleari. Mossa che «pregiudica la sicurezza europea», secondo le parole dell’alto rappresentante Josep Borrell. La Nato vigila ma non si dice preoccupata. Chi invece freme è l’Ucraina. Che la guerra ce l'ha in casa. «Siamo qui per discutere del nostro futuro ingresso nell’Alleanza, oltre che per chiedere più celerità nella consegna del materiale necessario alla controffensiva», ha dichiarato il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba prendendo parte alla riunione della commissione Nato-Ucraina.

