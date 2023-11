La Finlandia chiude la frontiera  

Helsinki. La Finlandia ha annunciato la chiusura della metà dei suoi valichi di frontiera con la Russia, ultimo capitolo delle tensioni con Mosca esplose con la guerra in Ucraina ed esacerbate dall’ingresso del Paese nordeuropeo nella Nato ad aprile. E che ora passano dalla delicata questione dei migranti: secondo Helsinki, Mosca sta tentando di destabilizzare la nazione scandinava lasciando che stranieri irregolari attraversino il confine condiviso di 1.340 chilometri. Un’accusa respinta dalla Russia che, tramite la sua ambasciata, ha espresso «preoccupazione» per le chiusure finlandesi e ha chiesto «chiarimenti» prima di decidere «la risposta». Mentre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha parlato di una «vergognosa strumentalizzazione dei migranti da parte russa», esprimendo al primo ministro finlandese Petteri Orpo il «pieno sostegno» dell’Ue. Secondo le guardie di frontiera, dalla fine di agosto la Finlandia ha registrato un afflusso di migranti privi di documenti provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa, in particolare Iraq, Somalia e Yemen. La chiusura di quattro punti sul confine sud-orientale entrerà in vigore a mezzanotte di domani e durerà fino al 18 febbraio 2024, mentre quattro valichi più a nord rimarranno aperti.

