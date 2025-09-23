VaiOnline
Barbagia-Mandrolisai.
24 settembre 2025 alle 00:39

«La finanziaria ci ha dimenticato» 

I sindaci di Atzara, Belvì e Desulo: una vergogna contro le zone interne 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Barbagia-Mandrolisai resta tagliata fuori dall’assestamento di bilancio 2025-26 e alza la voce contro la legge regionale 24 dello scorso 11 settembre che non prevede alcuno stanziamento di risorse nel territorio. Non c’è un euro per Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti e Tonara.

Rivolta

Un provvedimento che fa salire sulle barricate i primi cittadini del cuore dell’Isolache gridano all’ennesima “vergogna contro le zone interne”. Dagli uffici sorgonesi della Comunità montana, il presidente e sindaco di Atzara Alessandro Corona tuona: «Ciò che mi preoccupa è l’avanzare del principio che se non hai consiglieri regionali in carica sei praticamente abbandonato, se non nel momento del voto dove appaiono sempre le figure emblematiche di una politica incapace di tutelare tutti i cittadini. Come comune di Atzara - rilancia Corona - abbiamo inoltrato due note per un sostegno relativo all’emergenza dell’archivio comunale e alla emergenza della gestione della comunità integrata, senza ricevere alcuna risposta». La vertenza è a tutto compo. «Per il territorio - incalza Corona - non si muove niente, sanità allo sfascio, progetti di sviluppo snobbati e mancanza di attenzione. La Regione che vorrei é ben diversa da tutto ciò”.

«Sulla nostra pelle»

A fargli eco Maurizio Cadau, sindaco di Belvì: «Oggi più che mai si sentono sulla nostra pelle i tagli della Regione in Barbagia e nel Nuorese. Ci appelliamo alla Regione affinché aiuti concretamente le nostre comunità, per invertire calo demografico ed emorragia lavorativa. Anche perché - dice Cadau - dall’attuale finanziaria emerge il nulla assoluto verso i nostri piccoli comuni che meritano un futuro diverso». Non ci sta nemmeno il primo cittadino desulese Gian Cristian Melis: «Inutile negarlo, il nostro territorio è quello più trascurato nell’attuale finanziaria. Confidiamo in provvedimenti futuri che rimettano i nostri paesi al centro e così un’area, fra le più nevralgiche della Sardegna». Francesco Peddio, sindaco di Gadoni, rincara la dosa: «La Regione ci è stata vicina in vari progetti di rilancio per la miniera di Funtana Raminosa e non solo, ma è triste vedere il territorio tagliato fuori dalla finanziaria. Confidiamo in un cambio di rotta, anche perché ci siamo stancati delle ennesime promesse della politica, che ogni cinque anni promette soluzioni e poi si dimentica delle zone interne».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Coppa Italia

Il Cagliari ci ha preso gusto: 4-1 al Frosinone

l Gaggini, Spignesi
Cronaca

Scomparsa a Palau, la pm: «È omicidio» Due sotto inchiesta

Il giallo della donna di Castelsardo:  gli inquirenti cercano il cadavere 
Andrea Busia
Cronaca

Travolto da un’auto, 18enne muore in monopattino

Lo schianto in via Is Maglias a Cagliari: il ragazzo ucraino era salito sul mezzo elettrico da pochi istanti 
Matteo Vercelli
Quartu.

Anziano veterinario falciato sulle strisce mentre torna a casa

Enayat Besharati, 80 anni, iraniano abitava e lavorava da anni nell’Isola 
Raffaele Serreli
Energia

Aree idonee sarde, a Roma inizia un autunno caldo

Il 7 ottobre la Consulta decide sulla Legge 20: I comitati: «Pronti a riprendere la protesta» 
Lorenzo Piras
Il piano

Assalto eolico a Pan di Zucchero

Enrico Fresu
l’anomalia

Tromba d’aria nel mare di Cagliari

Il tornado visibile in tutto il Golfo si dissolve sulla terraferma 
Luigi Almiento
Intervista

La Sla e il fine vita: «Voglio che mi lascino morire»

Il fondatore dell’associazione Olimpia Onlus: «Sento sulla pelle cosa provano le persone che assistevo» 
Sara Marci
Caso Grillo

Se lei non dice sì è uno stupro: «Sentenza importante»

La legge sul consenso alla Camera: «Libero, consapevole ed esplicito» 
Caterina De Roberto