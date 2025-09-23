«La finanziaria ci ha dimenticato» 

La Barbagia-Mandrolisai resta tagliata fuori dall’assestamento di bilancio 2025-26 e alza la voce contro la legge regionale 24 dello scorso 11 settembre che non prevede alcuno stanziamento di risorse nel territorio. Non c’è un euro per Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti e Tonara.

Rivolta

Un provvedimento che fa salire sulle barricate i primi cittadini del cuore dell’Isolache gridano all’ennesima “vergogna contro le zone interne”. Dagli uffici sorgonesi della Comunità montana, il presidente e sindaco di Atzara Alessandro Corona tuona: «Ciò che mi preoccupa è l’avanzare del principio che se non hai consiglieri regionali in carica sei praticamente abbandonato, se non nel momento del voto dove appaiono sempre le figure emblematiche di una politica incapace di tutelare tutti i cittadini. Come comune di Atzara - rilancia Corona - abbiamo inoltrato due note per un sostegno relativo all’emergenza dell’archivio comunale e alla emergenza della gestione della comunità integrata, senza ricevere alcuna risposta». La vertenza è a tutto compo. «Per il territorio - incalza Corona - non si muove niente, sanità allo sfascio, progetti di sviluppo snobbati e mancanza di attenzione. La Regione che vorrei é ben diversa da tutto ciò”.

«Sulla nostra pelle»

A fargli eco Maurizio Cadau, sindaco di Belvì: «Oggi più che mai si sentono sulla nostra pelle i tagli della Regione in Barbagia e nel Nuorese. Ci appelliamo alla Regione affinché aiuti concretamente le nostre comunità, per invertire calo demografico ed emorragia lavorativa. Anche perché - dice Cadau - dall’attuale finanziaria emerge il nulla assoluto verso i nostri piccoli comuni che meritano un futuro diverso». Non ci sta nemmeno il primo cittadino desulese Gian Cristian Melis: «Inutile negarlo, il nostro territorio è quello più trascurato nell’attuale finanziaria. Confidiamo in provvedimenti futuri che rimettano i nostri paesi al centro e così un’area, fra le più nevralgiche della Sardegna». Francesco Peddio, sindaco di Gadoni, rincara la dosa: «La Regione ci è stata vicina in vari progetti di rilancio per la miniera di Funtana Raminosa e non solo, ma è triste vedere il territorio tagliato fuori dalla finanziaria. Confidiamo in un cambio di rotta, anche perché ci siamo stancati delle ennesime promesse della politica, che ogni cinque anni promette soluzioni e poi si dimentica delle zone interne».