La Finanziaria 2026 muove i primi passi 

Non sarà come quest’anno. Il 2026 della Finanziaria regionale sta già viaggiando a un passo differente: l’obiettivo è approvare la nuova manovra «entro il 31 dicembre», senza mesi di esercizio provvisorio. Il ruolino di marcia se l’è dato Giuseppe Meloni, l’assessore alla Programmazione che la scorsa settimana, con i primi incontri formali, si prepara alla stesura del ddl.

Lo scenario

Sulla Finanziaria, il 2025 non è andato come “pezzi” di Campo largo avrebbero voluto, tra cui il Pd, il partito dello stesso assessore: il via libera del Consiglio regionale alla manovra è scivolato ad aprile perché nell’agenda di coalizione hanno avuto la priorità la legge sulle aree idonee, che ha anticipato di una manciata di giorni il commissariamento delle Asl, definito a sua volta attraverso una mini norma. Solo che la spesa in dodicesimi, come succede con l’esercizio provvisorio, è un freno agli investimenti e quindi alla crescita. Una scelta da non ripetere in un’Isola come la Sardegna che sul Pil ha una previsione di crescita tra lo 0,5 e lo 0,7, secondo i dati del Centro studi Crenos.

Gli incontri

L’agenda di Meloni sulla Finanziaria 2026 ha cominciato a riempirsi nei giorni scorsi, quando l’esponente della Giunta ha incontrato i rappresentanti delle autonomie locali e le associazioni di categoria. Confronto già aperto pure con i sindacati, mentre a stretto giro toccherà ai rettori delle Università di Cagliari e Sassari. L’assessore dice l’essenziale: «Stiamo cercando di definire le entrate». Per il 2025, la Regione ha messo in campo un documento finanziario da 10 miliardi, ma con solo 300 milioni di parte manovrabile. Ovvero la somma effettivamente spendibile.

La prospettiva

Sul 2026 gli auspici sono differenti per aumentare la quota di risorse da investire. A fare gioco alla Sardegna c’è la nuova Vertenza che Meloni e la Giunta hanno aperto con lo Stato. A breve Meloni, insieme alla presidente Alessandra Todde, deve incontrare il ministro delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, per provare a trovare un accordo. Ma la via giudiziale resta aperta. La Regione, con una causa civile, chiede la restituzione di un miliardo e 720 milioni di euro. Sono le quote di compartecipazione ai tributi erariali che Roma non ha mai girato a Cagliari. «Soldi dei sardi», ha sempre detto Meloni, bollando quel tesoretto come «decurtazioni illegittime operate dallo Stato». Risorse da usare per sostenere l’economia dell’Isola.

I tempi

La Finanziaria sarà dapprima un ddl dell’Esecutivo. Meloni conta di averlo pronto per l’inizio di novembre. Con priorità che sono contenute nel programma di governo della maggioranza. Vuol dire «sanità, sostegno alle fasce deboli e più aiuti alle imprese», sottolinea Meloni. Massima attenzione anche verso «sicurezza sul lavoro, ricordiamo il Patto di Buggerru sottoscritto con i sindacati, ed enti locali». Quanto destinare a ciascun capitolo di spesa sarà una scelta di coalizione. Il primo vertice di maggioranza potrebbe arrivare già dopo l'incontro di Meloni con i rettori, per avere un quadro preciso sulle richieste “esterne”. Insomma, il percorso è ben tracciato.

