04 febbraio 2026 alle 00:40

La Finanziaria 2026 finisce sotto esame  

La nuova manovra regionale da quasi 11 miliardi di euro è oggi all’esame di “A tu per tu”, il format politico condotto ogni mercoledì su Radiolina dalla giornalista de L’Unione Sarda, Alessandra Carta (nella foto) . L’ospite di oggi è Giuseppe Meloni, l’assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione, quota dem della Giunta, di cui è anche vicepresidente. Meloni illustrerà gli investimenti del 2026 e spiegherà pure la nuova Finanziaria da 750 milioni attesa in Aula a breve, in seguito alla chiusura della Vertenza entrate con lo Stato.

