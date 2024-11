La Finanza ricorda l’elicotterista Cocco  

Una cerimonia molto sentita per ricordare Antioco Cocco, finanziere specialista in elicotteri, deceduto durante un servizio di perlustrazione a bordo dell’elicottero “Volpe 121” che precipitò in mare ad Arbatax nel 1984. A Samugheo, paese d’origine del militare, ieri il comando provinciale della Guardia di finanza e il Comune hanno organizzato la cerimonia con le autorità e soprattutto i familiari dell’elicotterista. Dopo la messa, in corteo ci si è diretti in piazza Antioco Cocco dove un picchetto in armi, con trombettiere, ha reso gli onori intonando il “Silenzio”. Dopo l’intervento del sindaco Basilio Patta, il comandante provinciale Giancarlo Sulsenti ha ricordato l’impegno del finanziere e ringraziato tutti i colleghi in particolare quelli della sezione aerea di arrivati da Cagliari. Infine ha consegnato ai familiari una lettera del comandante generale della Guardia di finanza, generale di corpo d’armata Andrea De Gennaro. ( a. o. )

