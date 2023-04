La Finanza in campo per donare il sangue 

La generosità si dimostra con i fatti. Le forze dell'ordine ogliastrine ancora una volta non si sono tirate indietro di fronte alla richiesta di donazione del sangue. Questa volta a rendersi protagonista è stata la Guardia di Finanza di Tortolì che ha donato 14 sacche di sangue. L’iniziativa è stata possibile grazie alla sinergia tra il Centro trasfusionale dell’Asl Ogliastra, l’Avis di Tortolì e i comandanti dei contingenti di terra e di mare, Vincenzo Musone e Salvatore Cracchiolo. «Siamo molto soddisfatti di come le forze dell’ordine stanno rispondendo ai nostri appelli – ha detto Giusy Cabiddu, direttrice del Centro trasfusionale – queste iniziative ci consentono di svolgere un’uscita settimanale in più con la nostra autoemoteca». Decine di persone, tra finanzieri, familiari e conoscenti si sono date appuntamento ieri davanti alla caserma delle Fiamme Gialle di Porto Frailis. «Ancora una volta le forze dell’ordine hanno risposto positivamente – ha aggiunto Luca Russo, presidente dell’Avis Tortolì – ma il loro impegno non si limita a queste giornate, in tanti si recano periodicamente a donare». «Abbiamo cercato di coinvolgere più persone possibili – ha commentato Vincenzo Musone – sappiamo che c’è una grande richiesta di sangue anche per via dell’avvicinarsi dell’estate». (f. me.)

