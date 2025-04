La finalissima sarà tra Bologna e Milan 

Bologna 2

Empoli 1

Bologna (4-2-3-1) : Ravaglia, De Silvestri, Beukema, Lucumi (1' st Erlic), Lykogiannis, Moro, Freuler (37' st El Azzouzi), Orsolini (1' st Dominguez), Fabbian (27' st Pobega), Cambiaghi (27' st Pedrola), Dallinga. In panchina Skorupski, Bagnolini, Calabria, Miranda, El Azzouzi, Ferguson, Aebischer, Odgaard, Castro, Ndoye. Allenatore Italiano.

Empoli (3-5-2) : Seghetti, De Sciglio, Marianucci (1' st Goglichidze), Tosto, Ebuehi (17' st Gyasi), Kovalenko (35' st Campaniello), Bacci (17' st Henderson), Sambia, Cacace, Solbakken (1' st Colombo), Konate. In panchina Silvestri, Brancolini, Moray, Di Leva, Baralla, Asmussen, Campaniello. Allenatore D'Aversa.

Arbitro : Marcenaro di Genova.

Reti : nel pt 7' Fabbian, 32' Kovalenko; nel st 42' Dallinga.

Bologna. A 51 anni di distanza dall'ultima volta, il Bologna torna in finale di Coppa Italia: Fabbian e Dallinga aprono e chiudono la sfida che vede i rossoblù piegare l'Empoli anche al ritorno, dopo il 3-0 del Castellani, confermando il Dall'Ara un fortino inespugnabile: Kovalenko non basta ai toscani. I rossoblù scrivono una pagina di storia del club, pagina che il tecnico già conosce essendo alla seconda finale negli ultimi 4 anni, dopo quella disputata e persa con la Fiorentina. Dopo le finali perse di Coppa Italia e Conference (2) con la Viola, avrà la possibilità di regalarsi un epilogo diverso e voltare pagina il 14 maggio a Roma, contro il Milan, in un match che metterà in palio un posto in Europa League.

