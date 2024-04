La finale sarà Sennori-Sef Torres 

Ferrini Quartu 63

Torres Sassari 72

Delogu Legnami Quartu : Arena, Graviano 7, Sarritzu, Saba 5, Vadilonga ne, Pedrazzi- ni 4, Pisu ne, Samoggia 37, Fois, Madau ne, Salone 8, Marras 2. Allenatore Cocco

Sef Torres : Dore 27, Raffo, Biolchini 4, Basoli, Tanda 1, M. Piredda, N. Pisano 10, Vargiu ne, S. Piredda 5, R. Pisano 20, Cabras 5, Panai ne. All. Carlini

Parziali : 22-25; 35-35; 55-50



Orgoglio Torres. Senza il capitano Piredda e l’allenatore Carlini, entrambi espulsi in un nervosissimo avvio, i sassaresi superano la Ferrini al PalaSant’Elena (72-63) e si regalano l’accesso alla finale della Serie C Unica, dove ad attenderli troveranno l’Innovyou Sennori (prima palla a due a Sorso il prossimo weekend).

Pisano e soci hanno avuto la meglio al termine di una gara tesa, specie nelle prime battute. La Ferrini è comunque partita meglio guidata da un immarcabile Samoggia (37 personali a referto, di cui 23 già a metà gara), ma Dore, indiavolato dall’arco con 7 triple a segno, ha saputo sempre tenere in linea di galleggiamento i suoi. La svolta nel finale: i quartesi, piegati dalla fatica non sono più riusciti a servire con continuità Samoggia, disinnescato da raddoppi sistematici vicino a canestro. Dall’altra parte, invece, i torresini si sono esaltati in contropiede firmando il decisivo break di 22-8. (r.ro.)

