La finale regionale va alla Castiadese: battuti i campioni uscenti del Santiago 

I tornei Uisp hanno osservato una sosta per consentire lo svolgimento delle fasi regionali: nella finale contro il Santiago (che sabato aveva superato in semifinale il Cagliari 2007 per 5-4 d.c.r.), trionfa la Castiadese (3-1 sulla Stella Rossa Tertenia in semifinale) che si laurea così campione regionale. I biancoverdi superano la squadra cagliaritana detentrice del titolo, per 1-0. La Stella Rossa Tertenia vince invece la finalina per il terzo posto contro il Cagliari 2007 (6-0).

Sabato intanto si è disputatala finale di Supercoppa Over: la Polisportiva Isili si è aggiudicata il trofeo, piegando gli Amatori Guspini per 2-1. Nel prossimo weekend si torna in campo per l’ultimo turno che definirà la griglia dei playoff per le due categorie. Agli spareggi si qualificano le prime otto squadre. Il 6 maggio cominciano gli spareggi con i quarti e le semifinali in doppi turni di andata e ritorno, e con le due finalissime in programma il 3 giugno. Nell’Open, Real Putzu e Cagliari 2007 a pari merito si giocano l’accesso alle finali: la squadra di Decimoputzu ospita il fanalino di coda Stella Rossa Villacidro, mentre per i rossoblù l’impegno con il Pimentel (quarta forza del torneo) è più complicato. Già definita invece la classifica Over con Gesturi e Sant’Andrea Frius ormai fuori dai playoff. Intanto è stata definita la data delle due finali della Coppa nazionale e della Coppa amatori: le finalissime Santiago-Asd Sestu Polisportiva Isili- Real Putzu si giocheranno il 10 giugno. Nella stessa data è in programma la finale di Coppa amatori Open tra Castiadese e Nino Disario Villacidro, mentre per la Coppa amatori Over si sfideranno Polisportiva Guasila 2022 e Seddori.

«La stagione è andata oltre le aspettative, nonostante le difficoltà incontrate dalle squadre per via dei tanti infortuni. Faccio un plauso a tutte le società. Abbiamo lavorato al meglio». Questo il commento del responsabile provinciale dell’Uisp Cagliari Giovanni Loddo. «Dopo ventidue anni siamo riusciti a portare una squadra sarda, il Cagliari 2007, alle fasi nazionali, che si disputeranno a Rimini. Siamo davvero felici».

