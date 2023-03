La finale: Quartieri/de amicis-Maccioni 

Sarà I Quartieri/De Amicis-Maccioni Marmi la finale del torneo Over 50. Le due squadre la spuntano ai calci di rigore dopo che le semifinali, sia all’andata sia al ritorno, si sono chiuse con altrettanti pareggi. Finisce 2-1 la sfida tra De Amicis e Johannes, mentre dopo nove tiri dal dischetto la Maccioni Marmi supera 7-6 gli Ultimi Moniaflor.

Una storia scritta

Si giocherà sabato l’ultimo atto tra le formazioni che hanno chiuso al primo (la De Amicis) e al secondo posto (la Maccioni Marmi) la stagione regolare. Dunque una finale annunciata, la più pronosticabile alla vigilia dei playoff. Ma gli spareggi non hanno risparmiato sorprese. Le due corazzate hanno faticato non poco per potersi giocare il titolo. I Quartieri/De Amicis dopo lo 0-0 dell’andata contro gli Amatori Johannes non sono riusciti ad andare oltre un identico pareggio anche nella seconda sfida. Gara equilibrata quella giocata al Comunale di Frutti d’Oro, con i giallorossi che hanno dovuto far fronte all’improvvisa defezione del portiere titolare Longo sostituito però egregiamente dal centrocampista Lai. La Johannes ha tenuto bene il campo per tutta la partita, rischiando poco e andando addirittura vicino al colpaccio nel finale con Peloso fermato da una grande prodezza del portiere Secci, volato a neutralizzare la conclusione destinata all’incrocio dei pali. Per la De Amicis solo capitan Piras ha portato qualche minaccia alla difesa avversaria, che ha retto benissimo per tutta la gara. Così sono stati decisivi i tiri dal dischetto di Calogero Minio e Seidita, che hanno deciso la gara dopo gli errori di Piras, Monterastelli e Palmas. Di Peloso l’unico rigore trasformato dalla Johannes. Falliscono dagli undici metri Comparetti, Sanna, D’Aniello e Melis. «Siamo molto contenti del percorso che abbiamo fatto, c’è rammarico ma anche la consapevolezza di essere usciti a testa altissima. Cecheremo di rifarci l’anno prossimo», sottolinea un orgoglioso Massimo Cappai, 53enne difensore della Johannes.

Spettacolare 2-2

Ancora più spettacolare la semifinale tra Maccioni Marmi e I. R. Ultimi Moniaflor. Cannas apre le marcature in avvio per i selargini, poi a metà ripresa Francolino Melis pareggia i conti ma Pier Paolo Piras firma l’immediato 2-1. Cabras (dopo il palo di Piroddi) mette il sigillo sul 2-2 finale che conduce ai tiri dal dischetto. Lo stesso Cabras sbaglia il rigore decisivo dopo le trasformazioni di Neris, Mastino, Pala e Piroddi, mentre per la Maccioni Marmi vanno a segno tutti i rigoristi: Pilleri, Belfiori, Aldo Piras, Alberti e Fanari. «Gara tirata, abbiamo tenuto duro. Loro sono sempre stati in partita e non è stato facile. Siamo molto contenti di giocarci questa finale e di affrontare la De Amicis. Sarà una bella sfida». Daniele Alberti, attaccante della Maccioni Marmi, già pensa alla gara di sabato, mentre Fausto Loi, terzino degli Ultimi, non fa drammi per la finale sfumata di un soffio: «Non c’è rammarico, siamo comunque contenti di essere arrivati a giocarci la finale contro degli autentici mostri sacri. Abbiamo disputato una grande stagione e devo ringraziare tutta la squadra per questo risultato importante. Siamo nati solo tre anni fa e siamo già arrivati a questo punto. L’anno scorso siamo usciti ai quarti, quest’anno alle semifinali. L’anno prossimo cercheremo di conquistare il titolo».