La finale è del Villasimius 

Villasimius (dcr) 12

Carbonia 10

Villasimius (4-2-3-1) : Arrus, Zedda, Loi, Magnin, Arnaudo, Pucinelli, Valentini (1’ st Marci), Melis, Floris, Sakho (1’ st Oli Oro), Beugrè (29’ st Sissoko). In panchina Sanna, Mastino, Gonzalez, Ragucci, Argiolas, Miranda. Allenatore Nicola Manunza.

Carbonia (4-3-3) : D. Doneddu, Chidichimo, Broglia, Caverzan (19’ st Moreno), Ricci, C. Mancini, Isaia, Tocco (33’ st N. Mancini), F. Doneddu, Sartini, D. Cocco (42’ st Garcia). In panchina M. Atzeni, S. Atzeni, Carboni, G. Cocco, Lambroni, Abbruzzi. Allenatore Diego Mingioni.

Arbitro : Luca Sanna di Sassari.

Rete : 6’ pt Beugrè.

Note : ammonito Melis; angoli 2-4 per il Carbonia; recupero 1’ pt e 4’ st.

Sequenza rigori : Melis (gol), C. Mancini (gol), Sissoko (gol), F. Doneddu (gol), Magnin (parato), Broglia (parato), Pucinelli (gol), Ricci (gol), Floris (gol), Sartini (gol), Loi (gol), N. Mancini (gol), Arnaudo (gol), Moreno (gol), Oli Oro (gol), Isaia (gol), Zedda (gol), Garcia (gol), Sissoko (parato), Chidichimo (palo), Arrus (gol), D. Doneddu (gol), Melis (gol), C. Mancini (gol), Sissoko (gol), F. Doneddu (parato).



Villasimius. Prima storica finale di Coppa Italia Promozione per il Villasimius, che nell’ultimo atto sfiderà l’Ossese. La squadra di Nicola Manunza supera un ottimo Carbonia dopo un’interminabile lotteria di rigori. Nei tempi regolamentari i sarrabesi, grazie a una rete di Beugrè, ristabiliscono la parità nel numero di reti segnate dopo l’andata (2-1 per il Carbonia). Rammarico per gli ospiti per un penalty fallito da Moreno nella ripresa.

Si va quindi ai rigori, dove è decisivo il 13esimo turno: segna Sissoko per i padroni di casa mentre il tiro di Federico Doneddu è parato da Arrus, grande protagonista. La cronaca. Nel primo tempo al 5’ Ricci serve Isaia che impegna Arrus. Il portiere di casa rilancia la sfera nei pressi dell’area ospite, Chidichimo non riesce a intervenire, la palla arriva a Floris che serve al centro Beugré e il centrocampista spinge la palla nel sacco. Poco dopo Sartini si presenta davanti ad Arrus ma si fa ipnotizzare. Al 26’ Isaia dall’interno dell’area spara alto. Al 39’ Beugré da posizione favorevole non trova lo specchio.

Nella ripresa all’11’ diagonale di Caverzan a fil di palo. Al 12’ cross di Cocco, Sartini devia di testa, Arrus si oppone. Al 16’ conclusione di Tocco che sfiora l’incrocio. Al 17’ rasoterra di Ricci, Arrus devia in angolo. Al 24’ fallo di Loi su Tocco all’interno dell’area di casa. È rigore: calcia Moreno, Arrus respinge alla sua destra. Al 31’ dopo una ripartenza Oli Oro impegna Doneddu. Al 44’ Ricci sfiora il palo alla destra di Arrus. Poi i rigori.

