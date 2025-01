La finale di Coppa Italia torna a Oristano il 29 

La finale di Coppa Italia Eccellenza torna a Oristano dopo tre anni. Sarà il centro federale “Tino Carta”, a Sa Rodia, a ospitare l'ultimo atto fra Ossese e Villasimius mercoledì 29 alle 15.

Nelle scorse due stagioni il trofeo era stato assegnato ad Abbasanta, mentre Oristano sarà la sede della finale per l'undicesima volta (la prima nel 1995) su 33 edizioni dall'istituzione del torneo nella stagione 91-92. L'Ossese è campione in carica e ha vinto anche nell'ultima finale a Sa Rodia, il 16 febbraio 2022 battendo il Castiadas: dovesse imporsi diventerebbe la squadra con più titoli in assoluto, al momento sono in sei a quota due. Per il Villasimius è la prima finale di coppa nella sua storia, la formazione di Nicola Manunza cercherà la rivincita per quella dei playoff persa 3-1 proprio contro l'Ossese la scorsa stagione.

Il programma

In caso di parità al 90' previsti i tempi supplementari, senza una vincitrice si va ai rigori. La squadra che si aggiudicherà la Coppa Italia accederà alla fase nazionale, che dà un posto in Serie D: la promozione, fra le squadre sarde, l'hanno ottenuta nel 2007 il Castelsardo e nel 2015 il Lanusei, come semifinaliste perché le altre partecipanti erano state promosse direttamente dai rispettivi campionati. Al primo turno avversario la vincente della fase regionale del Lazio, con la finale in programma mercoledì 22 tra Valmontone e Montespaccato.

Mercato

Sempre in Eccellenza, si rinforza la Ferrini ultima in classifica assieme al Barisardo: il tecnico Antinori, a partire dal match di domani a San Teodoro, potrà contare sul centrocampista Pierre Bile. Classe 2003 e originario del Camerun, da qualche anno giocava in Svizzera: aveva iniziato la stagione al Meyrin, nella quarta divisione elvetica. Si stava già allenando con la squadra cagliaritana da prima di Natale, in attesa del transfer arrivato nel corso di questa settimana.

