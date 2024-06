la finale dell’over 55 msp è maccioni marmi-sardachem 

Maccioni Marmi e Sardachem sono le finaliste della edizione 2023/2024 dell’Over 55 Msp. I selargini si sono imposti per 2-1 sull’Asd Il Club, mentre i gialloneri hanno battuto per 4-1 (ai rigori) la De Amicis al termine di una gara intensa e vibrante che si è chiusa 0-0 nei tempi regolamentari.

In rimonta

A Cagliari sul sintetico della Ferrini la Maccioni Marmi ribalta la semifinale a suo favore. Passa in vantaggio Il Club con una rete di Balloi ma i selargini riequilibrano la sfida col solito Fanari (in gol anche nei quarti) e chiudono la gara con Mameli. La squadra allenata da Gigi Piras, dopo aver chiuso il girone A al comando, giunge alla finalissima di sabato prossimo con l’obiettivo di riscattare quella persa nella passata edizione contro I Quartieri De Amicis: in palio allora c’era il titolo Over 50. Per l’Asd Il Club si chiude invece in semifinale un’ottima annata dopo il terzo posto nella stagione regolare.

Beffa dal dischetto

Si sono resi necessari i calci di rigore nell’altra semifinale giocata al Comunale di Monserrato. Questa volta i tiri dal dischetto dicono male alla De Amicis, che proprio dagli undici metri aveva estromesso nel turno precedente la Di. Fer.

La cabala ha premiato ancora la Sardachem, che anche nei quarti con lo stesso risultato (4-1) e sempre ai rigore aveva eliminato la Polisportiva Sestu. Anche stavolta non sono mancate le emozioni e le occasioni da una parte e dall’altra, con la De Amicis che è riuscita a portare la gara ai rigori nonostante l’inferiorità numerica e tre infortuni.

La squadra di Cocco, l’ultima rappresentante del girone B (chiuso al quinto posto), si è arresa realizzando dagli undici metri col solo Puddu. Per la vicecapolista del girone A invece sono andati a segno Lobina, Deiana, Lai e Aquilina. La Sardachem sfiderà nell’ultimo atto della stagione proprio quella Maccioni Marmi con la quale ha duellato fino al termine della regular season.

Sardegna regina

Intanto sempre nello scorso weekend a Rimini si sono disputate le fasi finali nazionali Msp che hanno visto il trionfo della Rappresentativa sarda, inserita nel girone A. Nella fase a gironi la squadra del presidente Fabrizio Milia ha superato per 3-0 l’Otranto (rete di Farci e doppietta di Belfiori) e la Veterani Molfetta per 6-1 (a segno ancora bomber Belfiori, Enna, Cristian Dessì, William Cera e Patrizi con una doppietta), mentre con il Montello 1958 è finita a reti bianche. La squadra azzurra si è quindi guadagnata la finale grazie al 3-0 (a tavolino) ai danni del San Damiano. Sitzia, Muggironi, Depau e Farci hanno segnato i rigori decisivi (in mezzo la prodezza del portiere Romellini) superando poi nella finale il Montello 1958 per 5-3 dopo l’1-1 dei regolamentari. Il trofeo nazionale Msp sbarca in Sardegna.

