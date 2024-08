La filosofia di Badesi: «Ospiti coccolati, non polli da spennare» 

Servizio navetta per le spiagge gratuito così come docce e servizi igienici, servizio informazioni pagato dal Comune sempre disponibile sul lungomare, tariffa parcheggi calmierata (da 50 centesimi a 80 centesimi all’ora come quota massima), due lettini e un ombrellone in prima fila 25 euro al giorno: benvenuti a Badesi, dove la politica dell’amministrazione comunale e di molti operatori privati è quella di abbassare l’asticella del prezzi e andare in netta controtendenza. Non solo, a metà settembre il sindaco Gianmario Mamia ha convocato gli imprenditori per partire con un percorso condiviso che porti ad un turismo equilibrato, anche nei prezzi, e sostenibile. La politica delle tariffe calmierate la spiega il primo cittadino, che ha puntato tutto su una caratterizzazione precisa della destinazione Badesi, Mamia dice: «Partiamo subito da un dato di fondo, non siamo una destinazione da pizza Margherita a 60 euro, proprio non ci siamo. Noi facciamo i conti in tasca al turista, io preferisco parlare dei nostri ospiti, per aiutarlo e per aiutarci. Si può superare la soglia di 4mila euro per un soggiorno estivo a Badesi? Possibilmente no, e così siamo arrivati a circa mezzo milione di presenze in estate per una località con circa diecimila posti letto. Stiamo lavorando per fidelizzare i nostri ospiti, per coccolarli. E abbiamo anche altre idee per le prossime stagioni turistiche».

«No ai polli da spennare»

Gianmario Mamia ha un convinzione precisa: «C’è anche un qualcosa che si gioca su un piano psicologico. I turisti, quando soggiornano a Badesi, almeno per quanto riguarda i servizi comunali, non devono avere la sensazione di essere polli da spennare. Questo è sbagliatissimo. Noi non facciamo cassa con le tariffe dei servizi comunali. Abbiamo un gettito di circa 160mila euro dai parcheggi, che per scelta non superano un euro l’ora e li usiamo tutti per i servizi gratuiti, stesso discorso per l’intero introito della tassa di soggiorno. Così possiamo dare anche il bus navetta aperto Beach to Beach, gratuito, docce e bagni nel lungomare di Li Junchi. Vogliamo ospiti coccolati, non salassati».

«Ritornano sempre»

La linea delle tariffe calmierate è condivisa anche anche dagli operatori privati. Tore Stangoni è il titolare dello stabilimento Gab, concessione storica di Li Junchi e anche lui è per mantenere i costi sotto controllo. Stangoni dice: «Nel nostro stabilimento, due lettini e un ombrellone in prima fila, in agosto, li diamo per 25 euro. A luglio venti euro. La nostra clientela apprezza, non li spenniamo. E poi è un offerta appetibile considerando le tariffe comunali, tutta a prezzi ragionevoli. Mettete insieme il costo di una giornata al mare a Badesi e confrontatelo con altre località. I numeri parlano chiaro». Anche nel resort a quattro stelle Le Dune, gruppo Delphina, la politica comunale è apprezzata. Dice il direttore Calogero Spinella: «Il nostro è un segmento diverso, però devo dire che la linea adottata dagli amministratori comunali è corretta e sta dando i suoi frutti. I nostri ospiti ritornano, è un dato importante e si spiega anche con le caratteristiche della destinazione». Conclude il sindaco Gianmario Mamia: «Adesso però c’è un’altra sfida, dobbiamo integrare sostenibilità e innovazione. La qualità è il nostro obiettivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA