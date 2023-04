La filosofia del “suca”  spiegata agli studenti, Bozzi conquista tutti  

Suca non è una parolaccia, ma un vero e proprio stile di vita, una filosofia. Quale? “La filosofia del suca” appunto, tant’è che Francesco Bozzi ha intitolato così il suo ultimo libro, presentato ieri mattina nell’aula magna del liceo Dettori, in un incontro organizzato insieme alla docente di latino e greco, Donatella Nardi.

Scrittore, autore televisivo di Fiorello praticamente da sempre, sceneggiatore, commenta: «Il suca è un modo di affrontare la vita, attraverso questa parola. Perché noi siciliani siamo così, non ci facciamo smuovere da nulla. A tutto rispondiamo con un “suca”. L’unica cosa che ci importi? Avere un posto alla Regione». Bozzi si è anche avventurato nel giocare con alcune massime della filosofia, tutte naturalmente declinate a modo suo: la celebre locuzione di Cartesio “cogito ergo sum”, diventa inevitabilmente “cogito ergo suca”. Così come le Critiche della ragion pura e della ragion pratica di Kant, si sicilianizzano in una “Critica della ragion suca”.

Alla docente di filosofia e dettorina doc Luisa Mereu, da pochi anni in pensione, che ha cercato di riportarlo sulla retta via della filosofia “classica”, Bozzi ha risposto con battute irriverenti e sagaci, per la gioia degli studenti, che non vedevano l’ora di vedere gli autori che studiano sui libri in una versione più leggera. Bozzi, durante l’incontro coi ragazzi, ha consigliato loro di «leggere almeno un libro al mese. È qualcosa che in futuro vi mancherà».

