La fille mal gardée il balletto debutta al Teatro Lirico 

Questa sera alle 20.30 (turno A) la Stagione 2024 del Teatro Lirico prosegue con il quarto, attesissimo appuntamento; ritorna infatti la grande danza classica d’autore con un titolo tanto raro quanto coinvolgente che viene eseguito per la seconda volta a Cagliari (la prima fu nell’estate 1986 all’Anfiteatro Romano), nonostante la sua lunga ed articolata storia pluricentenaria: La fille mal gardée, balletto in tre atti su musica di Peter Ludwig Hertel, nell’interpretazione del Corpo di Ballo e dei Solisti dell’Accademia Ucraina di Balletto e con la coreografia di Marat Gaziev, adattata da Egor Scepaciov.È un balletto di grande impatto visivo, dalla trama dinamica e divertente e dalla notevole difficoltà tecnica e che, contemporaneamente, riesce a trascinare il pubblico nelle diverse atmosfere, ora ironiche ora bucoliche, del racconto.

Nei ruoli principali si esibiscono le stelle Michal Krčmář (Colas, primo ballerino dell’Opera di Helsinki) e Evelina Godunova (Lise, prima ballerina dell’Opera di Varsavia), mentre gli altri tre protagonisti sono Pierpaolo Ciacciulli (Marcellina), Egor Scepaciov (Mishò), Nicolò Aquila (Nikez). L’Orchestra è diretta da Marco Dallara.

La vicenda si svolge in un villaggio di campagna e racconta l’idillio fra Lise e Colas, osteggiati però dalla madre di lei, la vedova Simone, che preferirebbe per la figlia il giovane Alain, sempliciotto rampollo del ricco Thomas. Simone decide di chiudere a chiave la figlia nella sua stanza per avere la possibilità di organizzare rapidamente le nozze, non sapendo che lì la stessa Lise aveva precedentemente nascosto l’amato Colas. Al momento di stipulare l’atto, alla presenza del notaio, Simone apre la stanza e Lise e Colas vengono scoperti. Non potendo più opporsi all’unione, il balletto si chiude con i festeggiamenti per l’amore che trionfa.

RIPRODUZIONE RISERVATA