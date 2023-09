La Filippi Cup accende la stagione 

È entrata nel vivo la “Cassiano e Domenica Filippi Cup”. Il torneo amatoriale estivo dedicato agli Over 50, giunto alla sua decima edizione, sabato pomeriggio ha visto scendere in campo le otto squadre dei due gironi per la seconda giornata.

Il Memorial

Il torneo, intitolato alla memoria dei genitori dell’organizzatore dell’evento (nonché giocatore della Orange Racing Club) Antonello Filippi, ha preso il via il 2 settembre e proseguirà fino al 30 settembre, data della finalissima, che si giocherà negli impianti sportivi di Monte Claro, che ospitano tutte le venti partite del torneo. Sono quattro le squadre per girone: nel girone A si affrontano la Orange Racing Club (detentrice della passata edizione e vincitrice delle ultime tre, su sette partecipazioni complessive), il Nettuno (finalista della scorsa edizione del torneo), la new entry Amatori La Palma e i Teddy Boys; nel girone B sono invece inserite l’Ulisse e il Panificio Genuis, assieme alla Di. Fer. e al SI. TI. Carbonia, alla loro prima partecipazione al torneo. Al termine della terza giornata (e della fase a gironi) in base alle rispettive classifiche, le squadre dei due raggruppamenti si affronteranno in gare incrociate di semifinale ad eliminazione diretta che decreteranno le finaliste.

Entusiasmo

«C’è un’organizzazione certosina delle cose. Cerchiamo di migliorare ogni anno, in ogni edizione c’è qualcosa in più. Ormai è da 39 anni che organizzo tornei. Dal 1989 ho cominciato con la prima edizione intitolata a mio padre, poi da dieci anni a questa parte la “Filippi Cup” porta anche il nome di mia madre». Antonello Filippi, 66enne centrocampista cagliaritano, spiega l’emozione nell’organizzare uno dei classici appuntamenti estivi del calcio amatoriale cagliaritano, del quale Filippi è uno dei protagonisti anche in veste di calciatore, con la maglia della Orange Racing Club.

«Da giocatore dico che voglio vincere sempre e proveremo a farlo ancora. Anche quest’anno da detentori siamo la squadra da battere, ma come può succedere nel calcio ci può essere anche il risultato a sorpresa. Tutte le squadre partecipano con grande entusiasmo e questa è una cosa importante. Si va in campo per divertirsi ma anche per cercare di vincere» prosegue Filippi, che con la maglia del Cral C.t.m. partecipa anche al torneo Over 55 dell’Msp. «Questo torneo serve anche in preparazione della stagione amatoriale che inizierà a ottobre».

I risultati

Intanto hanno cominciato bene le due favorite al titolo: nella gara inaugurale del torneo, il Nettuno ha sconfitto di misura gli Amatori La Palma (1-0), mentre, sempre nel girone A i campioni in carica della Orange Racing Club hanno liquidato con un netto 3-1 i Teddy Boys. Nel girone B è stata l’Ulisse a fare la voce grossa con un pokerissimo sulla matricola SI. TI. Carbonia (5-1), mentre il Panificio Genuis e la Di. Fer. hanno siglato l’unico pareggio (1-1) della prima giornata. Nel secondo turno disputato sabato Orange Racing Club (2-1 sugli Amatori La Palma) e Nettuno (3-1 sui Teddy Boys) comandano a punteggio pieno il girone A in vista dello scontro diretto del prossimo weekend, staccando a quota zero le avversarie, mentre due pareggi hanno caratterizzato il girone B: 0-0 tra Ulisse (capolista con 4 punti) e Panificio Genuis (seconda con due punti assieme alla Di. Fer.) e 2-2 tra Di. Fer. e SI. TI. Carbonia (ultima con un punto).