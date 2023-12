La figlia della donna nel baule: non avevo soldi per il funerale 

CASERTA. «Mamma ha avuto un incidente ed è morta... io non avevo soldi per pagare il funerale». Così la 40enne di Mondragone ha spiegato a magistrati e carabinieri perché oltre un mese fa ha chiuso il cadavere della madre, la 77enne Concetta Infante, in un baule che ha poi sigillato con del nastro adesivo e sistemato nella camera da letto. Cioè nella stanza dove sabato un’altra figlia della vittima, che vive in Abruzzo ed era andata a trovare la madre che non riusciva più a contattare, ha fatto la macabra scoperta. La quarantenne ora ora indagata dalla procura di Santa Maria Capua Vetere per occultamento del cadavere. La sua posizione cambierebbe se dall'autopsia, prevista nei prossimi giorni, dovessero emergere tracce di violenza.

I carabinieri, che collocano il decesso a oltre un mese fa, hanno scoperto che per due volte la 40enne ha intascato le pensione della madre. L'altra figlia di Concetta, colei che l’ha trovata morta, da settimane non riusciva a parlare al telefono con la madre, riceveva solo messaggi nei quali la rassicurava scrivendo che non poteva parlare ma che stava bene. Dalle indagini è emerso un quadro di grave disagio socio-economico e culturale. Concetta Infante e la figlia 40enne, disoccupata, vivevano in un appartamento al decimo piano di una delle cinque palazzine del complesso popolare Ex Cirio, sulla via Domiziana. È probabile che l’anziana si muovesse poco da quella casa senza ascensore per cui dipendeva organizzativamente dalla figlia, che a sua volta dipendeva economicamente dalla madre. La 40enne ha raccontato che la madre è morta dopo una caduta in casa che le ha fatto battere la testa. Una versione che attende di essere confermata o smentita dall'autopsia. Nel frattempo sono in corso verifiche sui documenti e le carte sequestrate.

RIPRODUZIONE RISERVATA