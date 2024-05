La Figc è rimasta senza una casa 

La Figc cerca casa. Dopo circa mezzo secolo, la storica sede di viale Arsia della Federazione italiana gioco calcio dovrà essere sgomberata perché i locali appartengono a un privato che ha deciso di servirsene per altri usi. Quasi 80 anni di storica calcistica del Sulcis Iglesiente devono quindi urgentemente, entro il 30 giugno, trovare una nuova casa. «Parte della documentazione storica – spiega il segretario della Figc di Carbonia Iglesias Fulvio Cabiddu – è stata per ora ospitata nella sezione di storia locale della Grande miniera – ma rimangono archivi, attrezzature, postazioni informatiche che necessitano di spazi adeguati: abbiamo già alcune interlocuzioni con privati ma rivolgiamo un appello anche al Comune dato che la Figc ha rappresentato e rappresenta un punto di riferimento per centinaia di club». In viale Arsia sono stati organizzati i campionati provinciali di tutte le categorie e i tornei delle coppe più importanti. (a. s.)

