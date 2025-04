«La fierezza dei sardi affascinava il Papa» 

Il dolore, chissà, trattenuto. Perché in queste ore a Giuseppe Baturi, guida spirituale della Chiesa cagliaritana, tocca consolare, più che essere consolato. Tocca capire, più che essere capito. Anche se il monsignore, 61 anni, catanese, segretario generale della Conferenza episcopale italiana, con Jorge Bergoglio aveva un legame speciale. Al Papa progressista, al gesuita che viveva da francescano, Baturi deve la promozione ad arcivescovo della prima città sarda.

Difficile parlare adesso.

«Siamo sorpresi, addolorati, sgomenti. Non ha mai smesso di lavorare nemmeno durante il lungo ricovero all’ospedale Gemelli, mostrandosi malato e sofferente senza mai vergognarsi. Non ce lo aspettavamo che ci lasciasse in questo Lunedì dell’Angelo. Domenica l’abbiamo visto in Piazza San Pietro. Lì il Santo Padre si è fatto conoscere (celeberrima la frase “i fratelli cardinali sono venuti a prendermi quasi alla fine del mondo”) e lì ha benedetto il suo popolo per l’ultima volta. Tutti, però, siamo chiamati a reagire nella certezza della resurrezione».

Bergoglio cosa lascia ai fedeli?

«Il magistero di Papa Francesco è deposto ancora nella Chiesa e nel tempo sarà più evidente. In questo momento, a caldo, direi tre cose».

Prego.

«Innanzitutto il Santo Padre ha voluto una casa di Dio aperta alla collaborazione di tutti i battezzati. Una Chiesa sinodale in cui non si possono assumere decisioni senza aver ascoltato, Una Chiesa che promuove la partecipazione di tutti. Gruppi, associazioni, parrocchie e singoli fedeli. In secondo luogo, il Papa ha portato avanti una fortissima istanza sulla solidarietà con i più bisognosi, gli scartati e le periferie. Grande è stata anche l’attenzione verso la misericordia, il tema del Giubileo straordinario voluto dal Santo Padre nel 2015, una perla nella storia della Chiesa. Una dottrina completata con l’enciclica “Fratelli tutti”. La fratellanza universale come risposta alle crisi globali. Vuol dire una Chiesa che accoglie e costruisce ponti e dove tutti devono potersi sentire accompagnati. Il terzo aspetto è legato all’impegno sociale e politico a favore dell’ambiente, della pace e della giustizia. Un mondo in cui le convergenze, anche tra tutte le istituzioni, devono prevalere sulle divisioni».

A monsignor Baturi, invece, il Papa cosa lascia?

«Custodisco l’attenzione che mi ha prestato già quando ero in Cei come sottosegretario e poi il dialogo avuto con lui in questi anni sulla Chiesa italiana. Era un Papa che ascoltava. E anche negli incontri con l’assemblea generale dei vescovi ha sempre privilegiato, più che i discorsi ufficiali, i momenti informali di domanda e di risposta. Significa che amava non argomenti preconfezionati ma stare al dialogo. Il Santo Padre preferiva conversare più che fare discorsi. Non posso certo dimenticare che mi ha voluto lui come vescovo di questa bellissima città (la nomina arrivò nel novembre del 2019)».

Una Cagliari che Bergoglio ha sempre avuto nel cuore.

«Dopo la visita a Lampedusa, il Pontefice venne qui, il 22 settembre del 2013. Fu lui a raccontarmi la leggenda della Nostra Signora di Bonaria. Buen Aire in castigliano, nei secoli della dominazione spagnola in Sardegna. Il culto di quella Vergine, portata per mare in Argentina, avrebbe contribuito a dare il nome di Buenos Aires alla capitale argentina, la città del Santo Padre».

Che ricordi ha di quella visita?

«La forza del messaggio. L’impegno in difesa del lavoro, la vicinanza ai detenuti, il sostegno ai giovani e il riconoscimento sull’importanza della cultura. Dobbiamo assimilare il grande esempio che è stato questo Papa, il suo insegnamento non solo in parole ma in gesti. In queste ore sto leggendo i discorsi che il Santo Padre aveva fatto qui a Cagliari. Venne qui come pellegrino: per chiedere giustizia, per implorare la misericordia. Ho anche un ricordo sulle parole che il Papa mi disse sui sardi dopo avermi nominato vescovo e prima che arrivassi qui».

Cosa le disse?

«Mi parlò della fierezza dei sardi. E infatti sono entrato in questa Diocesi pieno dell’affetto che lui mostrava verso questa città protetta dalla Madonna».

Ci si può aspettare qualcosa di imprevedibile dopo che un Papa se ne va?

«No, è un rituale codificato da secoli. Sono passaggi da cui non ci si discosta».

Sarà la volta di un Papa italiano?

«Non esiste modo di prevederlo né sarebbe ragionevole fare auspici. L'azione dello Spirito talvolta è imponderabile e crea sempre delle novità».

Da quanto manca un pontefice col Tricolore?

«Dal 1978. Da Giovanni Paolo I (Albino Luciani che governò la Chiesa per appena trentatré giorni)».

Bergoglio è stato così rivoluzionario come si dice?

«Le rivoluzioni, se ci sono state, le riconosce la storia dopo un po’ di tempo. Di certo ha detto e fatto cose come nessuno prima. Penso al tema della sinodalità. Papa Francesco ha portato a compimento il processo sulla sede decentrata avviato da Wojtyla e riformato da Benedetto XVI».

Il Sinodo universale promosso da Bergoglio può sparigliare le carte nell’elezione del prossimo pontefice?

«A votare sarà un Collegio cardinalizio rappresentato anche da chiese troppo spesso considerate marginali o periferiche, rimaste sinora fuori dalle decisioni».

