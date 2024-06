«La fiera? Qui c’è il pubblico vero» 

Una sfida. Con questo spirito 280 espositori hanno partecipato alla 18esima fiera dell’artigianato, agroalimentare e turismo “Sulcis Iglesiente espone” organizzata dal Consorzio fieristico sulcitano con il Comune di Carbonia. Tutto esaurito nella due giorni: «Diversi operatori purtroppo sono stati lasciati a terra perché non c’era posto per tutti», afferma il presidente Mauro De Sanctis.

New entry

Il viaggio fra artigiani e produttori locali comincia dagli esordienti, come Ilario Musa, di Carbonia, costruttore di “laccus” (recipienti tradizionali in pietra): «Per essere la mia prima volta è un successo, partecipare alla fiera lo ritengo un investimento per promuovere il mio lavoro: è da anni che mi dedico a questa attività e mi piaciuto l’idea di esordire proprio nella mica città». Filosofia che ha ispirato anche Marco Urru, di Carbonia, dell’enogastronomia sarda Balentes: «La fiera richiede fatica, ma è del tutto ripagata: c’è un ritorno economico perché la formula funziona». Prima volta anche per Sergio Pira, con le sue opere in legno intagliato con “La bellezza del pavone”: «Essendo all’esordio non ho messo in conto un grande ritorno economico ma ho pensato al contributo che avrei potuto dare in termini di partecipazione all’evento che anima una città spesso immersa nel torpore: per il bene di Carbonia e del territorio, contava esserci». La fiera è fatta di piccole grandi sfide di aziende neonate, come quella dei coniugi Fabio e Cristina Piras titolari dell’ortofrutta “Sa mesa sarda”: «Una vetrina insperata per chi come noi sta portando avanti una scommessa, anche se magari può non esserci un guadagno immediato».

La crescita

Seguendo da anni l’evoluzione della fiera c’è chi ha migliorato la propria attività. «Iniziammo sette anni fa a Cortoghiana come birrificio artigianale che commissionava ad altri l’esecuzione della ricetta – rivela la contitolare di “A Mine of beer” Marianna Manca – ora si fa in proprio: chi conosce questo territorio sa che serve una buona dose di coraggio». Fra gli stand si fa anche didattica: un aspetto che cerca di curare Rosi Pilloni, pluripremiata produttrice di miele con Apiflora: «Il contatto con una massa simile di visitatori serve anche a spiegare i segreti e le virtù del nostro lavoro». Fra i tanti espositori non sulcitani, anche Renato Chessa, 38, da Vallermosa, ideatore del marchio di abbigliamento Chessa Lab: «In fiere come queste si cattura il pubblico vero».

